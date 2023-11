Pomodoro da industria: il team Syngenta lancia l’assist per un raccolto di valore con il nuovo catalogo

MILANO – Un importante assist per i produttori italiani arriva da Syngenta Vegetable Seeds che torna in campo con il nuovo catalogo del pomodoro da industria per consolidare la propria posizione di mercato in una delle filiere più rilevanti nel panorama agroalimentare Made in Italy e lo fa grazie a una formazione d’eccellenza, nata dall’impegno costante dell’azienda in Ricerca & Sviluppo per individuare le soluzioni che meglio riescono a soddisfare le esigenze dei produttori e dei consumatori.

L’offerta di Syngenta è frutto di un gioco di squadra che mette in sinergia fra loro tutti gli operatori di una filiera che nasce a livello globale con i migliori ricercatori internazionali e si sviluppa a livello locale tramite prove dedicate e grazie ad esperti presenti su tutto il territorio, che vivono il campo tutti i giorni.

“Il costante confronto con gli operatori della filiera consente di adattare le caratteristiche delle diverse varietà alle esigenze dei produttori in modo mirato e ottimale fin dalle fasi di selezione genetica, di gestione in campo, per arrivare poi a quella della raccolta, con l’obiettivo comune di fornire produzioni di qualità ai fini di una maggiore valorizzazione del prodotto trasformato italiano” dichiara Daniele Montesi – Product Development Specialist Syngenta Vegetable Seeds.

Un gioco di squadra, quello di Syngenta, dove la ricerca svolge il ruolo del regista attento e lucido, che analizza le esigenze del mercato e lancia sulle ali gli esperti che lavorano in un “dai e vai” continuo con le aziende, in attesa di piazzare l’assist perfetto per ottenere un raccolto di qualità grazie alle varietà appositamente introdotte per portare un valore aggiunto concreto e reale ad una delle filiere fondamentali del Made in Italy: quella del pomodoro da industria.

Un nuovo catalogo “da campioni”

Il nuovo catalogo si pone l’obiettivo di presentare il proprio portfolio di prodotti, utilizzando la metafora del calcio e abbinando a ogni varietà la figura di un campione, per raccontarne in modo simbolico le caratteristiche distintive.

Il catalogo presenta un portfolio completo di prodotti, con due punte di sfondamento dell’offerta Syngenta: Redix e Fantix:

Redix, “il Fenomeno”: varietà prismatica che si fa apprezzare e si distingue sul mercato per la produzione, l’eccellente tenuta, combinata a concentrazione alla raccolta e di ottimo colore rosso, sia interno che esterno. Particolarmente produttivo, Redix è apprezzato sul mercato per l’ottima shelf-life dei frutti in campo e nel post raccolta, la maturazione concentrata e la sua notevole adattabilità alle diverse condizioni di terreno.

Fantix, “il Cigno”: varietà allungata. La pianta ha una ottima allegagione ed è dotata di una eccellente copertura fogliare e consente di ottenere rese elevate. Il frutto di buona pezzatura (75-85 gr) e uniforme, presenta un ottimo spessore di polpa, dal colore rosso intenso e ha una ottima pelabilità. Ottima tenuta delle bacche anche nelle condizioni più difficili.

Il successo di una squadra ambiziosa, tuttavia, non può certo essere determinato dalla coppia d’attacco titolare, per quanto possa essere performante e, proprio per questo, il nuovo catalogo affianca le novità Redix e Fantix alle varietà da tempo apprezzate sul mercato. Sono in corso di posizionamento e introduzione pre-commerciale nuove varietà resistenti a Peronospora e al TSWV 0-1 sia per il mercato prismatico, sia per l’allungato.

