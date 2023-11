Brindisi d’Abruzzo per le feste di fine anno. Ad Atessa (Chieti) apre l’Enoteca regionale di Città del Vino

ATESSA (CHIETI) – Il vino abruzzese di qualità e Città del Vino, protagoniste del Natale Atessano 2023, organizzato dal Comune di Atessa (Chieti) e presentato dal sindaco Giulio Borrelli.

All’appuntamento è intervenuto, in collegamento, il presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino, Angelo Radica, per presentare l’enoteca “Città del Vino Abruzzo” che aprirà, tra gli altri temporary shop (negozi aperti in un periodo di tempo limitato) in Corso Vittorio Emanuele II.

Per oltre un mese saranno presenti le migliori etichette abruzzesi, vino da conoscere, degustare ed acquistare per festeggiare nel migliore dei modi le festività di fine anno.

“Grazie all’Amministrazione Comunale di Atessa al suo sindaco Giulio Borrelli, agli assessori – ha detto il presidente di Città del Vino, Angelo Radica, che dopo aver ideato e organizzato la prima festa regionale di Città del Vino ad agosto, unica nel suo genere in Italia, mostrano capacità di iniziativa e di innovazione con l’Enoteca di Città del Vino Abruzzo. frutto di un proficuo lavoro di collaborazione con tutte le 32 città abruzzesi del vino, con Ais Abruzzo che organizzerà all’interno dell’Enoteca brevi corsi di degustazione, assaggi itineranti e eventi di presentazione di vini”.

L’apertura ufficiale del Natale atessano è in programma sabato 2 dicembre alle 16, e andrà avanti fino al 7 gennaio 2024. Il programma completo è scaricabile a questo link: https://www.comunediatessa.it/c069005/images/newsletter/N.12_Newsletter%20-DICEMBRE23_speciale%20Natale.pdf

