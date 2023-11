Uncai a Siena. Apre la casa dei contoterzisti: il presidente è Gianluca Cavicchioli

SIENA – È stata costituita l’Associazione UNCAI Siena con sede a Chiusi, in piazza XXVI Giugno 1944 n. 11, presso Unione Provinciale Agricoltori di Siena. Nominato presidente Gianluca Cavicchioli.

“Un’operazione che ha visto ancora una volta Confagricoltura e Uncai procedere all’unisono. La nuova associazione è da subito operativa, e sta raccogliendo adesioni da imprenditori agromeccanici del Senese a testimoniare la necessità di una rappresentanza sindacale”, commenta Donato Rossi, delegato di giunta esecutiva nazionale di Confagricoltura alle politiche agromeccaniche.

“L’integrazione tra contoterzisti e agricoltori procede spedita, e per questo non possiamo che essere grati al lavoro di tessitura realizzato da Donato Rossi su tutto il territorio nazionale. Uncai non era ancora presente in Toscana, lo è da oggi con un’associazione che nasce per fare da catalizzatore di un ampio numero di imprese del territorio”, afferma il presidente nazionale UNCAI Aproniano Tassinari.

Già dal suo primo giorno di attività Uncai Siena offre i principali servizi richiesti dai Contoterzisti, come l’assegnazione del gasolio agricolo, i permessi di circolazione, il Mud, le buste paga, la contabilità e una consulenza legale “e se c’è bisogno di qualcosa, lo mettiamo subito in cantiere”, assicura il presidente di Uncai Siena Gianluca Cavicchioli al quale si deve lo sforzo organizzativo che ha garantito l’immediata operatività dell’associazione.

“I contoterzisti sono una componente fondamentale dell’attività delle aziende agricole del territorio. Era quindi doveroso implementare un’offerta sindacale che li rappresentasse attraverso figure competenti. Abbiamo quindi gettato le fondamenta di un contoterzismo organizzato professionalmente e autonomamente sul territorio. Ma più delle parole conteranno i fatti e le iniziative che metteremo in cantiere per fare della nuova associazione la casa degli agromeccanici senesi”, conclude il presidente Cavicchioli.

