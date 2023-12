Nei Magazzini Generali Fiduciari lo stage di taratura dei martelli del Parmigiano Reggiano

MANTOVA – Il Gruppo Montepaschi e i Magazzini Generali Fiduciari, che quest’anno hanno compiuto 100 anni, sono tornati ad ospitare nel proprio stabilimento di Suzzara (MN), per il terzo anno consecutivo, lo stage di taratura dei martelli del Consorzio del Parmigiano Reggiano delle cinque province della zona d’origine della DOP (Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova alla destra del fiume Po e Bologna alla sinistra del fiume Reno). Un appuntamento che ha visto protagonisti circa 25 espertizzatori impegnati, nelle giornate del 30 novembre e 1° dicembre, nella tradizionale battitura per la selezione (espertizzazione) delle forme di formaggio, sotto l’attenta supervisione del servizio istituzionale del Consorzio, dei segretari di sezione e del personale dell’Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate per la vita delle DOP.

Il nuovo Presidente dei Magazzini Generali Fiduciari, Marco Tiezzi, e il Direttore Generale, Fabrizio Schintu, hanno ribadito il proprio apprezzamento per l’iniziativa che rappresenta, da una parte, un importante momento di confronto professionale tra gli addetti ai lavori per la salvaguardia dell’integrità e della qualità del celebre formaggio Dop e, dall’altra, contribuisce a rafforzare il rapporto con il Consorzio del Parmigiano Reggiano, valorizzando una delle eccellenze del territorio, fiore all’occhiello del made in Italy.

Anche i membri del Comitato esecutivo del Consorzio del Parmigiano Reggiano e il Direttore Generale Riccardo Deserti sono intervenuti all’evento, confermando la fiducia nei Magazzini Generali Fiduciari e la soddisfazione per questa rinnovata collaborazione.

La Direttrice dell’OCQ PR Simona Pigoni ha sottolineato che la due giorni di taratura degli esperti battitori presso i Magazzini Generali Fiduciari è un’occasione di incontro e crescita professionale nata dalla collaborazione tra il Consorzio di Tutela e l’OCQ medesimo al fine di assicurare momenti formativi per il personale ed il costante allineamento alla disciplina di riferimento.

Fondati cento anni fa, il 25 luglio 1923, i Magazzini Generali Fiduciari di Mantova sono una società del Gruppo Montepaschi specializzata nell’offerta di servizi di stagionatura e stoccaggio di formaggio a pasta dura e abilitata all’emissione di fedi di deposito che favoriscono l’accesso ad operazioni bancarie di anticipazione e finanziamento. Oggi la società dispone di un impianto con sede a Suzzara (MN), nella zona di produzione DOP del Parmigiano Reggiano, con possibilità di stoccaggio complessivo fino a 250.000 forme ed una superficie coperta di 12.500 mq a valere su un’area di 25.000 mq.

L’attività dei Magazzini Generali Fiduciari si inserisce nel contesto di una più ampia strategia del Gruppo Montepaschi a sostegno del settore agroalimentare e della DOP Economy, frutto della storica attenzione della Banca alle esigenze del comparto primario, asset fondamentale dell’economia del Paese. Con il progetto “MPS Agroalimentare” la Banca promuove, attraverso i suoi 15 centri specialistici, dislocati su tutto il territorio nazionale nelle aree a maggior vocazione agricola (nelle città di Asti, Avezzano, Battipaglia, Caserta, Cerignola, Chieti, Chioggia, Firenze, Grosseto, Modena, Montalcino, Pachino, Sabaudia, Suzzara, Valdobbiadene), un nuovo modello di interazione con i distretti e le imprese agricole, capace di rispondere in modo mirato alle diverse necessità degli operatori del settore e delle filiere ad esso collegate. I centri MPS hanno l’obiettivo di orientare le aziende lungo percorsi di crescita legati alla sostenibilità produttiva e alla qualità, intercettando le nuove opportunità di finanziamento comunitarie e nazionali a disposizione del settore. In questo modo il Gruppo Montepaschi si pone come punto di riferimento per le imprese agroalimentari, per contribuire concretamente allo sviluppo sostenibile del comparto all’insegna della transizione green e dell’innovazione.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it