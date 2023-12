Prezzi Suini da macello, quotazioni in calo. CUN (14 dicembre) fissa la categoria 160-176 kg a 2,237 euro/kg

ROMA – In calo nell’ultima quotazione del CUN Suini da macello, secondo quanto emerge dalla riunione di oggi 14 dicembre.

CIRCUITO TUTELATO

Il prezzo indicativo per la categoria 160/176 Kg del circuito tutelato è di 2,237 euro al kg (animali vivi, franco partenza produttore), la settimana scorsa (il 7 dicembre) per la stessa categoria era di 2,257-2,277 euro/kg.

In calo – sempre per il circuito tutelato – anche le categorie inferiori (in termini di peso).

CIRCUITO NON TUTELATO

Anche per il circuito non tutelato, questa settimana (14 dicembre) valori in calo: ad esempio, per i suini oltre i 180 kg il prezzo fissato dal CUN è di 1,952 euro/kg e il 7 dicembre era compreso fra 1,972 e 1,992 euro/kg.

La C.U.N. suini da macello formula il prezzo indicativo dei suini del circuito tutelato della classe ” da 160 kg a 176 kg” e le ulteriori declaratorie di prodotto del listino vengono determinate secondo i seguenti criteri di calcolo:

Prezzo indicativo dei suini del circuito tutelato della classe di peso “da 152 Kg a 160 Kg”: vengono sottratti 6 centesimi di euro (0,060 €) al prezzo indicativo dei suini del circuito tutelato della classe di peso “160-176 Kg”;

Prezzo indicativo dei suini del circuito tutelato della classe di peso “da 144 Kg a 152 Kg”: vengono sottratti 9 centesimi di euro (0,090 €) al prezzo indicativo dei suini del circuito tutelato della classe di peso “160-176 Kg”;

Prezzo indicativo dei suini del circuito non tutelato della classe di peso “da 160 Kg a 176 Kg” : il calcolo viene effettuato attraverso la sottrazione tra il prezzo indicativo della coscia fresca per crudo refilata per produzione tipica (peso medio 14,5 Kg) e della coscia fresca per crudo refilata (da 12 Kg e oltre) rilevate nel listino CUN Tagli di carne suina fresca della settimana precedente. Tale valore viene moltiplicato per 28 (il peso medio delle due cosce) e diviso per 160 (il peso medio del suino). Il risultato viene sottratto al prezzo indicativo del suino del circuito tutelato della classe di peso “160-176 Kg;

: il calcolo viene effettuato attraverso la sottrazione tra il prezzo indicativo della coscia fresca per crudo refilata per produzione tipica (peso medio 14,5 Kg) e della coscia fresca per crudo refilata (da 12 Kg e oltre) rilevate nel listino CUN Tagli di carne suina fresca della settimana precedente. Tale valore viene moltiplicato per 28 (il peso medio delle due cosce) e diviso per 160 (il peso medio del suino). Il risultato viene sottratto al prezzo indicativo del della classe di peso “160-176 Kg; Prezzo indicativo dei suini del circuito non tutelato della classe di peso “da 176 Kg a 180 Kg” : vengono sottratti 7 centesimi di euro (0,070 €) al prezzo indicativo dei suini del circuito non tutelato della classe di peso “160-176 Kg”;

: vengono sottratti 7 centesimi di euro (0,070 €) al prezzo indicativo dei della classe di peso “160-176 Kg”; Prezzo indicativo dei suini del circuito non tutelato della classe di peso “oltre 180 Kg” : vengono sottratti 3 centesimi di euro (0,030 €) al prezzo indicativo dei suini del circuito non tutelato della classe di peso “176-180 Kg”;

: vengono sottratti 3 centesimi di euro (0,030 €) al prezzo indicativo dei della classe di peso “176-180 Kg”; Prezzo indicativo dei suini del circuito non tutelato della classe di peso “da 152 Kg a 160 Kg” : il calcolo viene effettuato attraverso la sottrazione tra il prezzo indicativo della coscia fresca per crudo refilata per produzione tipica (peso medio 14,5 Kg) e della coscia fresca per crudo refilata (da 12 Kg e oltre) rilevate nel listino CUN Tagli di carne suina fresca della settimana precedente. Tale valore viene moltiplicato per 28 (il peso medio delle due cosce) e diviso per 160 (il peso medio del suino). Il risultato viene sottratto al prezzo indicativo del suino del circuito tutelato della classe di peso “152-160 Kg;

: il calcolo viene effettuato attraverso la sottrazione tra il prezzo indicativo della coscia fresca per crudo refilata per produzione tipica (peso medio 14,5 Kg) e della coscia fresca per crudo refilata (da 12 Kg e oltre) rilevate nel listino CUN Tagli di carne suina fresca della settimana precedente. Tale valore viene moltiplicato per 28 (il peso medio delle due cosce) e diviso per 160 (il peso medio del suino). Il risultato viene sottratto al prezzo indicativo del suino del circuito tutelato della classe di peso “152-160 Kg; Prezzo indicativo dei suini del circuito non tutelato della classe di peso “da 144 Kg a 152 Kg” : il calcolo viene effettuato attraverso la sottrazione tra il prezzo indicativo della coscia fresca per crudo refilata per produzione tipica (peso medio 14,5 Kg) e della coscia fresca per crudo refilata (da 12 Kg e oltre) rilevate nel listino CUN Tagli di carne suina fresca della settimana precedente. Tale valore viene moltiplicato per 28 (il peso medio delle due cosce) e diviso per 160 (il peso medio del suino). Il risultato viene sottratto al prezzo indicativo del suino del circuito tutelato della classe di peso “144-152 Kg;

: il calcolo viene effettuato attraverso la sottrazione tra il prezzo indicativo della coscia fresca per crudo refilata per produzione tipica (peso medio 14,5 Kg) e della coscia fresca per crudo refilata (da 12 Kg e oltre) rilevate nel listino CUN Tagli di carne suina fresca della settimana precedente. Tale valore viene moltiplicato per 28 (il peso medio delle due cosce) e diviso per 160 (il peso medio del suino). Il risultato viene sottratto al prezzo indicativo del suino del circuito tutelato della classe di peso “144-152 Kg; Prezzo indicativo dei suini del circuito non tutelato della classe di peso “da 130 Kg a 144 Kg” : vengono sottratti 3 centesimi di euro (0,030 €) al prezzo indicativo dei suini del circuito non tutelato della classe di peso “144-152 Kg”;

: vengono sottratti 3 centesimi di euro (0,030 €) al prezzo indicativo dei della classe di peso “144-152 Kg”; Prezzo indicativo dei suini del circuito non tutelato della classe di peso “da 115 Kg a 130 Kg” : vengono sottratti 1,5 centesimi di euro (0,015 €) al prezzo indicativo dei suini del circuito non tutelato della classe di peso “130-140 Kg”;

: vengono sottratti 1,5 centesimi di euro (0,015 €) al prezzo indicativo dei della classe di peso “130-140 Kg”; Prezzo indicativo dei suini del circuito non tutelato della classe di peso “da 90 Kg a 115 Kg”: vengono sottratti 1,5 centesimi di euro (0,015 €) al prezzo indicativo dei suini del circuito non tutelato della classe di peso “115-130 Kg”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it