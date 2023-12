L’apicoltura lucana tra successi e sfide. Il 18 Dicembre a Matera esperti, istituzioni e imprenditori

MATERA – Matera si prepara ad accogliere un evento di rilevanza nazionale: il 4° Meeting ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura). Tra gli appuntamenti in programma il 18 dicembre è previsto un focus dedicato all’analisi dell’andamento del settore apistico in Basilicata nel biennio 2022-2023.

L’iniziativa, parte integrante dell’evento, vedrà la presentazione e distribuzione delle “Schede tecniche di apicoltura” dell’ALSIA e la presentazione del “Repertorio web dei mieli della Basilicata”, nonché la consegna degli attestati di “Operatore di fattoria didattica”.

Il Panorama Apistico Lucano

Con oltre 1240 apiari e 20.300 alveari registrati nel censimento del 2020, l’apicoltura in Basilicata riveste un ruolo cruciale. Il 70% degli apicoltori sono piccoli produttori, focalizzati principalmente sull’autoconsumo, mentre il restante 30% è composto da professionisti che destinano i loro prodotti alla commercializzazione. La provincia di Potenza si distingue, ospitando il 77% degli alveari regionali, di cui il 45% gestito in forma nomade.

La produzione di miele è la principale attività del settore, ma gli apicoltori lucani dimostrano un crescente interesse anche per altri prodotti dell’ape. La “Carta dei mieli della Basilicata” annovera oltre 20 varietà di prodotto, tra cui alcune rarità come il miele di rovo, timo, trifoglio, rosmarino ed edera.

ALSIA: Custodi del Benessere Apistico

Il ruolo dell’ALSIA emerge come fondamentale nell’ambito di questa realtà. Oltre a promuovere la conoscenza e la diffusione delle buone pratiche apistiche, l’Agenzia mette a disposizione competenze tecniche e scientifiche per contrastare il “declino delle api”.

Questo fenomeno, che minaccia la sopravvivenza della specie, è affrontato con determinazione attraverso ricerche, tecnologie e divulgazione, promuovendo al contempo la sinergia tra apicoltori e agricoltori.

L’Importanza della Filiera Apistica in Basilicata e in Italia

Gli studi recenti disegnano un contesto apistico in Italia, in cui si registra un aumento costante degli apicoltori e una produzione nazionale stimata di circa 23.000 tonnellate nel 2022. Tuttavia, la situazione di mercato negativa, caratterizzata da prezzi in ribasso a causa dell’importazione dall’estero di prodotto di media qualità a scapito della produzione locale, pone sfide significative per gli apicoltori lucani, ma italiani in generale.

La Basilicata, con la sua ricca diversità mellifera, contribuisce alla produzione nazionale di mieli di alta qualità. Il Meeting ALSIA si configura come un’opportunità per affrontare le sfide attuali discutendo anche con alle associazioni di categoria delle prospettive future della filiera apistica.

Un Impegno Comune per la Sostenibilità

Il 4° Meeting ALSIA a Matera rappresenta un momento chiave per la comunità apistica. Una giornata di incontri, moderata dal Direttore di ALSIA Aniello Crescenzi, che avrà tra i suoi ospiti anche Alessandro Galella, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata.

Unendo le forze, apicoltori, ricercatori e operatori del settore si impegnano a preservare la biodiversità, contrastare il declino delle api e promuovere una produzione sostenibile di mieli di alta qualità. Matera diventa così il centro di un dialogo costruttivo che mira a proteggere il futuro dell’apicoltura lucana e italiana.

