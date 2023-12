La giornalista Cristina Giannetti, Capo ufficio stampa Crea, premiata al Forum Informazione Cattolica a Siena

SIENA – La giornalista Cristina Giannetti, Capo Ufficio Stampa del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria -, è stata premiata da Greenaccord Onlus, per il suo lavoro di informazione in agricoltura, nell’ambito del Forum Informazione Cattolica, che si sta svolgendo a Siena, da venerdì 15 dicembre, fino a oggi.

La premiazione è avvenuta a Palazzo Chigi Saracini: “Ascoltare le motivazioni del premio da Giuseppe Milano (sotto) – ha detto Cristina Giannetti – è stata una bellissima ed inaspettata emozione, che mi ha restituito il senso dei tanti anni di impegno e di passione (in ogni senso!) che mi hanno portato fin qui. E da lunedì si ricomincia!”.

Alla collega Cristina Giannetti, con la quale collaboriamo quotidianamente, le congratulazioni più sincere da parte della redazione di Agricultura.it. La sua professionalità, puntualità, competenza sono un punto di riferimento importante all’interno di un ente di ricerca come il Crea e per chi si occupa di agricoltura. Complimenti Cristina.

