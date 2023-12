Ai Georgofili premiati i vincitori del contest sui social “Vi racconto l’agricoltura”

FIRENZE – Si è svolta questa mattina, nella sede dell’Accademia dei Georgofili, la cerimonia di premiazione dei tre vincitori del contest promosso su Instagram dai Georgofili sul tema “Vi racconto l’agricoltura” e rivolto agli studenti dei corsi di laurea biennali e magistrali attinenti le Scienze e Tecnologie Agrarie.

L’obiettivo del contest è stato quello di promuovere la visione giovanile sull’agricoltura e su le sfide che essa deve affrontare. I partecipanti hanno realizzato, come richiesto dal regolamento, un video di 3 minuti cercando di rispondere a tre quesiti: Cosa vuol dire fare agricoltura oggi? Perché l’agricoltura è importante? Come sarà l’agricoltura del futuro?

Tutti i video che hanno partecipato al concorso sono stati molto apprezzati dalla giuria che ha scelto i tre candidati da premiare.

Il primo premio da 2.500 euro è stato per il video presentato da Kabiru Stephen Kimani, Sampada Umesh Kamaru e Maria Virginia Bile, tre studenti dell’Università di Firenze che hanno presentato l’agricoltura nei loro paesi di origine (Kenia, India e Italia), dando quindi una visione molto ampia e diversificata sul settore primario nel mondo. Il secondo premio da 1.500 euro è stato vinto dai due studenti Nicolas Rossi e Christian Candeliere, dell’Università di Bologna, che hanno realizzato un video particolare montando frammenti di telegiornali sui problemi del mondo (cambiamenti climatici, accesso al cibo …) con le loro considerazioni a riguardo, espresse in maniera razionale e sintetica. Il terzo premio da 1.000 euro è andato alla studentessa pugliese Marianna Florio (Università di Bari), che ha realizzato un simpatico video giocato sull’alternanza tra un anziano agricoltore tradizionale e una giovane specialista di agricoltura 4.0.

Il Presidente dell’Accademia dei Georgofili, Massimo Vincenzini, ha espresso molta soddisfazione per la riuscita del contest ed ha sottolineato l’importanza di dare voce ai giovani, poiché sono loro gli attori dell’agricoltura del futuro: “Abbiamo scelto di utilizzare Instagram perché è un mezzo familiare alla generazione dei nativi digitali e permette una comunicazione rapida, efficace ed immediata. E’ necessario che i giovani studenti di Agraria siano consapevoli sia dei problemi che dovranno affrontare proseguendo nel loro cammino all’interno del settore primario, sia delle tecnologie e delle potenzialità ancora in crescita che permetteranno di migliorare le risposte dell’uomo contro avversità importanti quali, ad esempio i cambiamenti climatici e la crescente domanda di cibo. L’intenzione è quella di ripetere in futuro questo contest su Instagram, visto il successo dell’iniziativa”.

