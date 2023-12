Sorbillo lancia a Napoli la pizza all’ananas: Ragazzi è buona! Ma sul web è subito polemica

NAPOLI – “Ragazzi è buona”. Parola del pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo, dopo aver assaggiato in diretta social, la pizza all’ananas da lui preparata nella sua pizzeria nel centro storico di Napoli.

Provocazione o innovazione? Certo che una pizza all’ananas proprio nel centro storico della patria della pizza nel mondo, è destinata a far discutere e a dividere. E la reazione del popolo del web non si è fatta attendere: i social in rivolta contro la pizza all’ananas.

Giusto provarla o “la pizza vera non si tocca, per me è un no?”.

Nel video Gino Sorbillo, mette in guardia il suo pubblico “non mi fate nero” e poi procede con l’assaggio.

“Oggi mangerò una pizza particolarissima, qui nel centro di Napoli, al Presepe napoletano by Sorbillo. Indovinate un po’? La pizza con l’ananas. Ragazzi non vi scatenate, io sono legato alla tradizione, però voglio provarla perché l’ho messa nel mio menù. Guardate un po’, taglio proprio la parte centrale: questa fettina di pizza con l’ananas che troverete qui nel centro antico di Napoli. Non mi fate nero, vado? Ce la farò? Mi guardano strano. Sarà buona, anzi è buona”.

E voi da che parte state? Ordiniamo la classica margherita o ci buttiamo sull’ananas?

LEGGI ANCHE

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it