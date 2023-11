Pizza al serpente, l’ultima trovata di Pizza Hut. Ecco come è fatta e dove si può trovare

ROMA – De gustibus non est disputandum. Se la locuzione latina è valida a tutte le latitudini, Pizza Hut di Hong Kong e Macao continua a sorprendere, con l’ultima novità inserita nel proprio menù: fra le altre pizze (fra cui quella all’ananas), potete trovare anche la pizza al serpente.

Una vera e propria novità la snake soup pizza, che siamo andati a cercare sul sito ufficiale di Pizza Hut HK, per capirne di più. Sulla base della pizza (dimensione 22 centimetri) sembra esserci lo stufato di serpente, a base di pezzetti di carne di serpente, funghi neri e prosciutto essiccato cinese. Non troverete il pomodoro, ma una salsa di abalone (un mollusco), ad amalgamare tutti gli ingredienti.

Una ricetta che nasce dalla collaborazione di Pizza Hut con lo storico ristorante di Hong Kong (nato nel 1895) specializzato nella cucina di serpente, Ser Wong FunUna campagna marketing partita per Halloween e la proposta che resterà nel menù fino al 22 novembre.

“Abbinata a formaggio e pollo a dadini, la carne di serpente diventa più ricca di gusto”, ha detto Pizza Hut Hong Kong in una nota (come riportato da CNN) prima che il piatto fosse messo in vendita la scorsa settimana, aggiungendo che la carne “nutriente” “può aumentare la circolazione sanguigna” – un fenomeno comune fede nella medicina tradizionale cinese.

“Ti sorprenderà, il sapore è fantastico” assicura su facebook HK Pizza Hut. Insomma, se siete dalle parti di Hong Kong e vi va di assaggiarla, fateci sapere. La CNN ha provato la pizza e ha trovato la consistenza del serpente simile al pollo secco.

