Nasce Redix, il nuovo pomodoro da industria di casa Syngenta che non teme confronti per produzione e qualità

MILANO – A coronamento di un’intensa attività di ricerca condotta da Syngenta Vegetable Seeds, nasce Redix, la nuova varietà prismatica che si distingue per produzione e qualità. Si tratta di un pomodoro da industria per trapianti medio precoci e medi che si fa apprezzare e si distingue sul mercato per le eccellenti performance in campo e a livello industriale.

Redix inoltre si contraddistingue per una eccezionale tenuta del frutto sia in campo, sia in post raccolta e per uno spessore di polpa notevole, a garanzia di un potenziale di resa importante per le industrie.

“In Syngenta Vegetable Seeds investiamo costantemente in Ricerca & Sviluppo e lavoriamo direttamente con i produttori e i trasformatori per contribuire a creare una Filiera di qualità del pomodoro da industria. Grazie alla nostra genetica innovativa facciamo la nostra parte per qualificare la produzione nazionale e Redix è una nuova introduzione che sta dando ottimi risultati e soddisfazioni sia ai produttori, sia alle industrie di trasformazione che l’hanno scelta e provata” dichiara Daniele Montesi, Product Development Specialist Pomodoro da industria EAME – Syngenta Vegetable Seeds.

Oltre che per la qualità dei frutti, Redix si fa apprezzare per la pianta sana, rustica e di buon vigore. Il portamento compatto della pianta consente a Redix di adattarsi perfettamente alle esigenze dei produttori sia in condizioni di terreno sabbioso, sia argilloso, agevolando inoltre le operazioni di raccolta.

