Conto alla rovescia per il nuovo presidente CREA: sarà il professor Andrea Rocchi

ROMA – Nella riunione di martedì 16 gennaio, il Consiglio dei Ministri ha deliberato su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, l’avvio della procedura per la nomina del professor Andrea Rocchi a presidente del CREA.

L’iter e il conseguente insediamento come presidente Crea, dovrebbe concludersi entro due memsi.

Andrea Rocchi, direttore del Centro di Ricerca e Servizi Impresapiens, Sapienza Università di Roma e presidente del corso di Laurea in lingua inglese Economics and comunication.

Autore di centinaia di articoli scientifici nel settore della innovazione applicata ai processi organizzativi, sostenibilità, qualità. Coordinatore tecnico-scientifico di oltre cinquanta progetti di ricerca e sviluppo europei e nazionali. Collabora stabilmente con diversi Centri di Ricerca di vari Atenei nazionali ed internazionali.

E’ tra i massimi esperti in Italia nella riorganizzazione dei processi logistici in ottica di supply chain management, in Innovazione tecnologica, sviluppo competitivo e dinamica di crescita delle imprese e in nuovi modelli organizzativi e tecnologici della pubblica amministrazione.

Link al comunicato del Consiglio dei Ministri: https://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-65/24755

