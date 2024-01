Forum Italia – Giappone, De Carlo (FdI): Momento di confronto importante. Per governo Meloni progresso comparto tema centrale

ROMA – “Per avere prodotti di alta qualità è necessario intervenire sulla cura del suolo, ed è su questo che il Governo intende continuare a lavorare attraverso nuove tecniche, ricerca e scienza. E’ necessario riportare “la chiesa al centro del villaggio”, perché l’agricoltura deve tornare ad essere protagonista. Ma per raggiungere questo obiettivo si deve agire sulla cura del suolo, perché il suolo è futuro”.

Lo dichiara il presidente della commissione Agricoltura in Senato Luca De Carlo in occasione dell’apertura dei lavori del Forum Italia-Giappone 2023 a Roma, organizzato dal Japan Italy Economic Federation (JIEF) insieme a CREA e CIA con il patrocinio del Senato della Repubblica.

“Questo è un appuntamento importante per due Paesi del G7 come Italia e Giappone, anche in vista del prossimo vertice agricolo di Siracusa. Perché è proprio dal confronto e dallo scambio su temi cruciali per il futuro della nostra agricoltura, come le TEA, il suolo, i crediti di carbonio e il ricambio generazionale sui quali il Governo ha già fatto tanto, possono arrivare nuovi stimoli per il progresso di un settore fondamentale per la nostra Nazione”, conclude De Carlo.

