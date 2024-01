DONORATICO – CASTAGNETO CARDUCCI (LI) – È in programma martedì 23 gennaio a Donoratico un incontro su vendita diretta e filiera corta.

L’appuntamento è dalle 9.30 alle 12.30 nella sede della Società Cooperativa Terre dell’Etruria, in via del Casone Ugolino 2.

Dalle 9.30 alle 10.10 è previsto l’intervento di Vincenzo Barbone (Eco Rec srl) sul servizio di monitoraggio e controllo infestanti nelle aziende agricole e agrituristiche. Dalle 10.10 alle 11.50 prenderà poi la parola Lucia Tacconi (Cia Agricoltori Italiani Toscana) in merito alle piattaforme digitali per la vendita dei prodotti, in particolare sul market place Qualità Toscana e sul progetto Erasmus+ DigiFE. Infine dalle 11.50 alle 12.30 Alessandra Alberti (Cia Agricoltori Italiani Toscana) parlerà delle opportunità per le aziende agricole legate alla vendita diretta.

Cia Toscana promuove l’acquisto diretto dai produttori attraverso due strumenti, all’interno di Toscana Direct, progetto co-finanziato PSR 14/20 della Regione Toscana sottomisura 16.4. La novità è il portale Qualità Toscana (www.qualitatoscana.com) dedicato alla promozione delle aziende, dei prodotti e delle attività di vendita diretta degli associati. Qualità Toscana, rappresenta un’opportunità per aumentare la visibilità delle aziende, offrendo una vasta gamma di informazioni, servizi e possibilità di navigazione, allo scopo di rendere facile e coinvolgente la scoperta dei prodotti da parte dei fruitori – navigatori.

E poi il marchio Cia Agricoltori Italiani della Spesa in Campagna, che da circa quindici anni si dedica a promuovere la filiera corta e la qualità dei prodotti agricoli. Con la Spesa in Campagna si stabiliscono relazioni dirette tra agricoltori e consumatori, riavvicinando le persone alla fonte dei loro alimenti; è possibile conoscere la storia di ogni prodotto di qualità, le persone dedite alla loro creazione e i campi da cui provengono.

