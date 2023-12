Filiera corta protagonista per le feste: a Natale shopping nei mercati degli agricoltori per una famiglia su tre

FIRENZE – Prodotti toscani, fiorentini, dalla campagna toscana direttamente sulle tavole del Natale e delle feste di fine anno. Grazie alle aziende de La Spesa in Campagna di Cia Toscana Centro.

Quest’anno più di una famiglia su tre (35%) sceglie di fare acquisti tra i banchi degli agricoltori e sulle bancarelle allestite per Natale, che si moltiplicano in città e nelle aree rurali. Obiettivo fare regali utili, sempre più spesso in chiave enogastronomica, ma anche comprare direttamente dai produttori primizie e specialità da mettere in tavola per la cena della Vigilia, il pranzo di Natale e Santo Stefano, la notte di Capodanno. Lo dice Cia-Agricoltori Italiani della Toscana, confermando il trend in crescita della vendita diretta, soprattutto dopo la pandemia.

Sabato 23 dicembre dalle 9 alle 13 il mercato de La Spesa in Campagna di Cia Toscana Centro in Piazza Alberti a Firenze ospita una degustazione di olio extravergine di oliva, formaggi di pecora e capra, salumi di cinta senese, porchetta, succhi di frutta, marmellate e conserve vegetali, biscotti e pane fatti con grani antichi.

L’acquisto di prodotti coltivati e realizzati nel proprio territorio è una spesa sempre più amata dai consumatori toscani e senesi, cresciuta negli anni del Covid e poi consolidata.

“Sono in tanti a recarsi nelle botteghe e nei mercatini allestiti dagli agricoltori, che assicurano la qualità a un giusto prezzo, anche a Natale, con le aziende Cia associate alla Spesa in Campagna in prima fila -commenta il presidente Cia Toscana Valentino Berni – per non far mancare sulle tavole dei toscani il meglio delle produzioni agricole regionali che fanno grande la cucina delle feste”.

Cia Toscana promuove l’acquisto diretto dai produttori attraverso due strumenti, all’interno di Toscana Direct, progetto co-finanziato PSR 14/20 della Regione Toscana sottomisura 16.4. La novità è il portale Qualità Toscana (www.qualitatoscana.com) dedicato alla promozione delle aziende, dei prodotti e delle attività di vendita diretta degli associati. Qualità Toscana, rappresenta un’opportunità per aumentare la visibilità delle aziende, offrendo una vasta gamma di informazioni, servizi e possibilità di navigazione, allo scopo di rendere facile e coinvolgente la scoperta dei prodotti da parte dei fruitori – navigatori.

E poi il marchio Cia Agricoltori Italiani della Spesa in Campagna, che da circa quindici anni si dedica a promuovere la filiera corta e la qualità dei prodotti agricoli. Con la Spesa in Campagna si stabiliscono relazioni dirette tra agricoltori e consumatori, riavvicinando le persone alla fonte dei loro alimenti; è possibile conoscere la storia di ogni prodotto di qualità, le persone dedite alla loro creazione e i campi da cui provengono.

