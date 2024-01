Al Mercato Contadino di Arezzo protagoniste la filiera corta e la vendita diretta

AREZZO – Prodotto agricolo tradizionale (Pat), Denominazione di origine protetta (Dop) e Indicazione di origine protetta (Igp).

Per chiunque sia interessato ad apprendere tutte le informazioni relative alle denominazioni e certificazioni dei prodotti di qualità della filiera corta toscana l’appuntamento è la mattina di martedì 16 gennaio ad Arezzo, al Mercato contadino di via Guelfa in zona Saione.

Un’opportunità per saperne di più sulla vendita diretta e sui prodotti in vendita nei mercati de La Spesa in Campagna, marchio Cia Agricoltori Italiani che da circa quindici anni si dedica a promuovere la filiera corta e la qualità dei prodotti agricoli. “Con la Spesa in Campagna – sottolinea Valentino Berni, presidente della Cia Agricoltori Italiani della Toscana – si stabiliscono relazioni dirette tra agricoltori e consumatori, riavvicinando le persone alla fonte dei loro alimenti; è possibile conoscere la storia di ogni prodotto di qualità, le persone dedite alla loro creazione e i campi da cui provengono”.

Cia Toscana promuove inoltre l’acquisto diretto dai produttori attraverso un altro strumento, all’interno di Toscana Direct, progetto co-finanziato PSR 14/20 della Regione Toscana sottomisura 16.4. La novità è il portale Qualità Toscana (www.qualitatoscana.com) dedicato alla promozione delle aziende, dei prodotti e delle attività di vendita diretta degli associati. Qualità Toscana, rappresenta un’opportunità per aumentare la visibilità delle aziende, offrendo una vasta gamma di informazioni, servizi e possibilità di navigazione, allo scopo di rendere facile e coinvolgente la scoperta dei prodotti da parte dei fruitori – navigatori.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it