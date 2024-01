VERONA – Vh Italia, con sede a Verona, è la branch italiana di Vereingite Hagelversicherung, la più grande Compagnia assicurativa europea monoramo specializzata nel settore dei rischi agricoli.

Con 200 anni di storia e una vasta esperienza nel settore, in Italia, dal 2005 ad oggi, la Compagnia è cresciuta di anno in anno sino a diventare tra i primi player del comparto, oltre che tra le poche compagnie del panorama nazionale ad essere altamente specializzata.

In questi anni, Vh Italia ha costantemente investito in ricerca e sviluppo e nella formazione continua degli agenti e dei periti, che procedono a rilevazione del danno subito dai prodotti assicurati con tecnologie e strumenti sempre più all’avanguardia.

Vh Italia assicura in tutta Europa grazie anche all’intermediazione di 4000 agenti e collaboratori e circa 120.000 agricoltori, presenti su una superficie agricola che ha superato i 6 milioni di ettari per un valore di oltre 11 miliardi di euro.

Per la rilevazione di danni si avvale di circa 1.500 periti specializzati per i vari prodotti, 170 solo in Italia. La Compagnia ha costruito con dedizione un rapporto di fiducia solido con il mondo agricolo e, consapevole del ruolo raggiunto, è sempre protesa al miglioramento dei prodotti assicurativi offerti.

Con a capo Alessandro Bellini, Country Manager, Vh Italia garantisce un’efficiente e specializzata consulenza prestata dall’intermediario, in ogni momento, dalla stipula della copertura assicurativa, all’assistenza in caso di sinistro e nella gestione delle pratiche.

Avvalendosi delle esperienze maturate in ambito europeo, Vh Italia riesce a garantire prodotti assicurativi in linea con le attuali esigenze dell’imprenditore agricolo e della propria azienda. L’obiettivo è garantire sicurezza e protezione agli agricoltori e viticoltori, e ogni risultato pratico è frutto di studio e ricerca.

Cooperazione, collaborazione e specializzazione hanno portato Vh Italia a conquistare sul mercato italiano una posizione di assoluto rilievo e a qualificarsi come partner affidabile e forte per il comparto agricolo.

Per scoprire ulteriori dettagli sulle pietre miliari della Compagnia e sulle offerte assicurative visita il sito www-vh-italia.it

CONTATTI VH ITALIA ASSICURAZIONI

viale del Commercio 47 – Scala B2 – VERONA

EMAIL – info@vh-italia.it

TEL. + 39 045 806 2100



SOCIAL