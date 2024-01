Proteste agricoltori in Europa: troppi vincoli e redditi bassi. Ma a Bruxelles scarsa partecipazione davanti al Parlamento

BRUXELLES – L’annunciata manifestazione degli agricoltori di fronte al Parlamento europeo, ha registrato per il momento una scarsa partecipazione.

I presenti in Place de Luxembourg – (foto scattate alle 12 del 24.1.2024) – sono per lo più agricoltori provenienti dalla Francia: come aveva annunciato Coordinamento Rurale degli agricoltori responsabili, il motivo principale della protesta è la politica europea, il Green deal.

“Di fronte ai vincoli sempre crescenti delle normative europee e ai redditi sempre più bassi, il mondo agricolo non sa più cosa fare! Per dimostrare la loro insoddisfazione per gli eccessi della politica agricola europea, gli agricoltori del Coordinamento rurale di tutta la Francia si mobiliteranno mercoledì 24 gennaio a partire dalle 10 a Bruxelles”.

Il programma della giornata del Coordinamento Rurale proseguirà, alle 13.30 con l’incontro con gli eurodeputati e riunione di lavoro sulle rivendicazioni degli agricoltori; quindi l’incontro al Thon Hotel Bruxelles City con i rappresentanti dell’agricoltura europea e alla presenza della stampa, e a seguire gli interventi dei rappresentanti dell’agricoltura europea.

