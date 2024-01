Vallardi (Forza Italia): le manifestazioni degli agricoltori siano un monito riflettere sulle politiche agricole future.

ROMA – “Le manifestazioni da parte degli agricoltori che si stanno svolgendo in Italia e in tutta Europa in questi giorni devono far riflettere tutti gli operatori del settore, sia a livello locale che internazionale”.

Lo sottolinea Gianpaolo Vallardi, responsabile regionale agricoltura e fonti rinnovabili per Forza Italia in Veneto.

“Il dissenso è utile e legittimo perché deve essere uno spunto di riflessione per rivedere le politiche agricole attuali e per affrontare le sfide future. In particolar modo credo si debba aprire al più presto un tavolo per delineare quella che sarà la nuova Pac, per non incombere in errori che hanno portato tanto malcontento a livello nazionale. L’odierna Pac tende a considerare l’agricoltore come un lavoratore contro l’ambiente, invece ne è il custode. Le richieste di azioni esasperatamente ‘green’ hanno fatto perdere uno dei baluardi della sostenibilità, che deve essere sia ambientale ma soprattutto economica e sociale’ chiarisce Vallardi, agricoltore e da sempre vicino ai problemi degli agricoltori.

‘L’importante è non vanificare gli sforzi fatti finora grazie all’operato di Forza Italia che è intervenuta per calmierare gli attacchi al settore in tutti i consessi internazionali. Serve un confronto costruttivo, aperto e trasparente con lo scopo di tutelare il reddito degli agricoltori e assicurare un equo livello di produzione. Se chiediamo agli agricoltori di ridurre la pressione di pesticidi, dobbiamo anche dar loro gli strumenti per farlo, altrimenti si rischia la perdita di fatturato e la chiusura dell’impresa agricola’ conclude Vallardi.

‘Auspico un dibattito pragmatico dove si mettano al centro le richieste degli agricoltori al fine di aiutarli nel rendere il loro lavoro più agile e proficuo”.

