A Fieragricola la protesta degli agricoltori italiani: dignità al nostro lavoro e Pac da rivedere

VERONA – “Tutta la Pac da rivedere, assurdo dover tenere i terreni a riposo”. “Noi cerchiamo la dignità e che venga riconosciuto il giusto prezzo al nostro prodotto”.

La protesta degli agricoltori, come annunciato, ha fatto tappa davanti all’ingresso di Fieragricola, che ha aperto oggi i battenti. Cinque trattori – come concordato con le forze dell’ordine – e agricoltori pronti a spiegare i motivi della protesta che va avanti in Europa da alcune settimane, ed in Italia, in forma più soft da qualche giorno.

Ne abbiamo parlato con due agricoltori veneti, Alessio Martini e Giorgio Bissoli.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it