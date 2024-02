Genetica agraria. Perché le TEA non sono OGM: ecco le differenze da sapere

ROMA – La differenza fra OGM (organismo geneticamente modificato) e TEA (tecniche di evoluzione assistita)?

A spiegarlo è il direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica del CREA, Luigi Cattivelli.

Il mondo scientifico è convinto che le TEA siano significativamente diverse dagli OGM. Ecco perché?

Un OGM è un organismo che riceve un gene da un qualsiasi altro organismo vivente. Gli ogm più rappresentati nel mondo, che sono il mais bt e la soia resistente agli erbicidi, contengono un tratto genetico, un pezzo di dna proveniente da un batterio.

Nel caso della TEA in particolare del genome editing, non trasferiamo alcun dna da un organismo ad un altro, semplicemente induciamo una mutazione all’interno dell’organismo target. Una mutazione che è del tutto equivalente a quella può avvenire in natura, con la sola differenza importante, che mentre in natura la mutazione è casuale può avvenire in qualunque punto del dna, nel caso delle tecniche del genome editing è mirata e predefinita dall’operatore.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it