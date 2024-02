Irpef agricola. Centinaio: Lega ha presentato emendamento (a firma Molinari) per cancellarla anche nel 2024

ROMA – “La Lega ha presentato alla Camera, a firma di Riccardo Molinari, un emendamento per cancellare anche per il 2024 l’Irpef agricola.

Ora chiediamo al governo di fare ogni sforzo possibile per ottenere questo risultato. Si possono trovare i soldi per aiutare gli agricoltori a far quadrare i conti”.

A sottolinearlo è Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it