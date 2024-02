Scuola del casaro del CREA in Basilicata: il 70% degli alunni ha trovato un impiego nel settore

VERONA – Nel primo corso del 2023 su 22 allievi, 15 si sono diplomati e hanno trovato lavoro. In pratica il 70 per cento dei partecipanti.

Sono i risultati della Scuola del Casaro organizzata dal CREA in Basilicata: i 15 alunni sono poi andati a lavorare in piccole aziende lattiero-casearie, al Nord e migliorando le proprie aziende come per l’allevamento della razza Podolica.

La scuola del casaro si svolge presso il CREA – Centro di ricerca Zootecnia ed Acquacoltura di Bella (PZ), noto come “Tenuta Bella”, è il nuovo centro di riferimento per l’arte casearia nazionale.

Siamo andati alla scoperta di questo centro con Salvatore Claps direttore CREA Zootecnica e Acquacoltura.

