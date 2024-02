Accesso al credito nelle aree rurali: la Commissione europea lancia il portale per individuare le migliori soluzioni

BRUXELLES – La Commissione UE ha lanciato una nuova guida interattiva che mappa tutte le opportunità di finanziamento disponibili a livello dell’UE per le zone rurali. Abbondano i fondi e i programmi dell’UE che possono favorire la crescita sostenibile e il benessere nelle zone rurali. Tuttavia, individuare l’opzione più appropriata non è sempre semplice per i potenziali beneficiari.

Il toolkit rurale raccoglie opportunità di finanziamento da 26 diversi fondi dell’UE, dalla politica agricola comune ai fondi di coesione, Orizzonte Europa e il dispositivo per la ripresa e la resilienza. In pochi clic, gli imprenditori rurali e le autorità locali possono trovare i migliori finanziamenti disponibili per aiutarli a sviluppare il loro progetto.

Questo portale globale recentemente lanciato per accedere ai finanziamenti dell’UE e alle iniziative di sostegno disponibili per le zone rurali dell’UE mira a fornire ai richiedenti le conoscenze e gli strumenti necessari per affrontare le esigenze locali. I beneficiari possono essere enti locali, istituzioni, imprese, associazioni e privati.

Il nuovo strumento offre traduzioni automatiche in tutte le lingue dell’UE. Uno strumento di ricerca dei finanziamenti interattivo consente agli utenti di filtrare i programmi esistenti in base a diversi criteri: il loro ruolo o organizzazione; l’attività che desiderano implementare (ad esempio, migliorare le infrastrutture, affrontare le sfide sociali, rafforzare l’economia locale, migliorare la resilienza climatica e la sostenibilità); il tipo di sostegno che cercano: sovvenzioni, strumenti finanziari (come prestiti e garanzie) o assistenza tecnica come servizi di consulenza, formazione, programmi di tutoraggio, reti di supporto, ecc.

Dopo aver ristretto la scelta alle opzioni più rilevanti, le informazioni chiave sui programmi e sulle iniziative attuali sono prontamente disponibili nelle schede informative stampabili. Questi spiegano come ciascuna opzione è rilevante per le zone rurali e includono dettagli pratici, collegamenti a bandi e punti di contatto pertinenti.

Il toolkit rurale fornisce inoltre indicazioni esaustive su come sfruttare al meglio le opportunità disponibili. Gli utenti possono trarre ispirazione ed esplorare un’ampia gamma di esempi e casi di studio, scoprendo come i fondi e i meccanismi di sostegno dell’UE sono già stati implementati con successo nelle aree rurali di tutta l’UE. Molte storie stimolanti sono visualizzate su una mappa cliccabile: ad esempio, la cooperativa Biovilla in Portogallo è diventata un attore principale della sostenibilità e della protezione ambientale, promuovendo il turismo naturalistico, programmi educativi e attività di ripristino del paesaggio grazie a una combinazione di fondi privati ​​e dell’UE. Seguendo un approccio simile, l’organizzazione Meridaunia in Italia ha promosso esperienze di turismo rurale, ambientale e culturale, insieme ai prodotti agricoli locali, migliorando così la competitività e la reputazione dell’area dei Monti Dauni. In Romania, i fondi dell’UE hanno cofinanziato la creazione di una manifattura di giocattoli in legno che ora esporta in tutto il mondo e ha creato numerosi posti di lavoro.

La sezione delle risorse offre documenti orientativi, relazioni e manuali sulle opportunità di finanziamento dell’UE per settori specifici, tra cui la banda larga, la cultura, l’istruzione, l’energia, l’ambiente e il turismo. Ulteriore materiale di base può essere consultato nelle pagine Domande frequenti e Informazioni.

Statistiche e analisi dettagliate sulle zone rurali dell’UE, che coprono aspetti economici, sociali e ambientali, sono disponibili sull’Osservatorio rurale.

