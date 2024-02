D’Eramo (Masaf). Oggi una bella giornata per l’agricoltura con ok della Camera ad agricoltore custode e Regolamento Tea

ROMA – “Il via libera della Camera alla proposta di legge che riconosce la figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e che istituisce la Giornata nazionale dell’agricoltura è un passaggio molto importante, e lo è ancora di più oggi mentre è in corso la mobilitazione dei trattori.

La pdl, a prima firma dei senatori Giorgio Maria Bergesio e Gian Marco Centinaio, è stata da noi fortemente voluta e sostenuta per valorizzare una figura centrale del nostro Paese. L’auspicio è che venga ora calendarizzata quanto prima al Senato per la sua approvazione definitiva”. Così in una nota il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo.

“Per troppo tempo gli agricoltori sono stati ingiustamente accusati di essere nemici dell’ambiente quando, invece, sono i suoi primi difensori e grazie al loro faticoso lavoro quotidiano contribuiscono alla tutela del suolo, alla salvaguardia delle risorse naturali e alla lotta ai cambiamenti climatici”.

“Dedicare al settore una Giornata nazionale, così come già accade in altri paesi, – continua il sottosegretario – è un atto doveroso. Vuol dire ringraziare chi garantisce la vita di ciascuno di noi e il nostro benessere economico, sociale e ambientale. Gli agricoltori sono impegnati da anni per una maggiore sostenibilità e daranno un contributo fondamentale alla transizione ecologica. Ma è importante dar loro strumenti per farlo.

In questo senso accogliamo con molta soddisfazione il voto favorevole del Parlamento europeo proprio oggi al Regolamento sulle Tea, uno strumento che potrà migliorare la capacità produttiva e la resistenza alle fitopatie, permettendo un minor uso di risorse idriche e di fitofarmaci. Anche sulle Tecniche di evoluzione assistita l’Italia ha fatto da apripista in Europa con l’approvazione nei mesi scorsi dell’emendamento che ne aveva autorizzato la sperimentazione in campo”, conclude D’Eramo.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it