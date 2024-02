Gadda (IV): Oggi tutti sul carro del sostegno agli agricoltori. Peccato che tutte le misure siano nate con il governo Renzi

ROMA – “Oggi tutti salgono sul carro del sostegno agli agricoltori perché i giornali ne parlano.

Peccato però che tutte le misure che oggi gli uni e gli altri si intestano – irpef agricola, sgravi contributivi per i giovani agricoltori, compensazioni iva, politiche di filiera solo per fare alcuni esempi- siano nate con il governo Renzi”.

Lo ha sottolineato la deputata di Italia Viva, Maria Chiara Gadda, al question time di oggi.

“Il governo Meloni taglia gli sgravi e tassa gli agricoltori, mentre partiti come il M5S quelle misure non le avevano nemmeno votate a favore.

Oggi scopro che il PD propone di tagliare i SAD , tra cui quindi i sussidi al carburante (ad oggi, volenti o nolenti e salvo rari casi, i trattori si accendono senza il gasolio). Mettiamoci in testa che la transizione sostenibile è necessaria, ma va messa a terra senza lasciare morti e feriti. Noi di Italia Viva ci siamo sempre stati per gli agricoltori, mettendoci risorse vere però e non slogan”.

