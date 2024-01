Manovra. Gadda (Iv) su governo e tasse: Per imprese agricole anche 10mila euro in più di Irpef

ROMA – “Questo è il governo del ‘vorrei ma non posso’. Tante buone intenzioni che poi nella pratica non si sono declinate”.

Lo ha detto Maria Chiara Gadda, vice-presidente dei deputati di Italia Viva, a Superpartes.

“La legge di Bilancio è piena di microtasse ma anche di tasse grandi. Un governo che, da un lato, dice di sostenere il Made in Italy ma dall’altro si dimentica di rinnovare le agevolazioni sull’Irpef agricola del governo Renzi. Quest’anno ci saranno delle imprese che pagheranno anche 10mila euro in più di tasse.

E poi c’è il grande capitolo delle famiglie. Sempre nella legge di Bilancio, ci sono aumenti che riguardano l’acquisto di pannolini, prodotti per l’infanzia e molto molto poco per l’economia reale. Davvero il governo pensa che “il Carrello della spesa tricolore” abbia fatto la differenza per i cittadini che non arrivano a fine del mese, tra mutui, salari bassi, servizi scarsi e potere d’acquisto eroso dall’inflazione.

Noi abbiamo sostenuto, votandola, la riforma fiscale e quindi Italia Viva non è il partito che tifa perché l’Italia non funzioni. Però vogliamo che questa fiducia sia ben riposta e soprattutto si completi la riforma fiscale mettendoci risorse” conclude Gadda.

