TEA, Assosementi: innovazione e sostenibilità saranno presto al centro dell’agricoltura europea

BOLOGNA – La decisione del Parlamento Europeo abbraccia l’innovazione e la sostenibilità e crea le condizioni per consentire agli agricoltori di coltivare piante più sane e con rese più elevate, contribuendo alla competitività agricola e alla sicurezza alimentare.

È questo il commento di Assosementi, l’associazione che rappresenta le aziende sementiere italiane, a seguito del voto favorevole espresso oggi in Plenaria sulla Proposta di Regolamento sulle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA).

“Siamo soddisfatti del voto di oggi, che riconosce l’importanza di questi strumenti e apre finalmente la strada a un quadro normativo più corretto e fondato su solide basi scientifiche, ha dichiarato Alberto Lipparini, direttore di Assosementi. Grazie a questi metodi di miglioramento genetico il settore sementiero potrà rispondere alle aspettative del mondo produttivo riducendo significativamente i tempi necessari per la selezione di nuove varietà, in grado di salvaguardare l’ambiente e aumentare la resilienza delle nostre produzioni anche in presenza di fenomeni climatici avversi”.

“La proposta votata oggi necessita di successive valutazioni su alcuni temi di rilievo, come l’etichettatura e la proprietà intellettuale. Nonostante ciò, è importante che l’iter non subisca rallentamenti. Auspichiamo quindi che il Consiglio, l’altro organo coinvolto nel processo decisionale, possa garantire una approvazione tempestiva, per consentire all’Europa di non perdere l’opportunità di beneficiare di tutto il potenziale dell’innovazione” ha concluso Lipparini.

ASSOSEMENTI – Associazione Italiana Sementi – rappresenta a livello nazionale il settore sementiero: costitutori di varietà vegetali, aziende produttrici di sementi e aziende distributrici di sementi in esclusiva. Assosementi aderisce a Euroseeds, l’Associazione sementiera europea, e a ISF, la Federazione internazionale delle sementi.

