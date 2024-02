TEA, Cibo per la mente: Voto Parlamento UE rappresenta importante passo avanti per agricoltura italiana ed europea

ROMA – Il Parlamento europeo ha espresso oggi voto favorevole alla Proposta di Regolamento sulle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) per la coltivazione in Europa delle piante frutto di tecniche genomiche.

Cibo per la Mente, il coordinamento di 15 associazioni della filiera agroalimentare italiana per l’innovazione in agricoltura, accoglie con favore questa decisione.

“Si tratta di un importante passo avanti per il nostro settore. Gli agricoltori italiani ed europei possono guardare con fiducia al futuro, con la speranza di poter presto contare sulle TEA, preziosi strumenti innovativi per superare le sfide climatiche e fitosanitarie.” Questo il commento di Clara Fossato, portavoce di Cibo per la Mente.

“Il risultato raggiunto oggi è frutto del lavoro di squadra e per questo ringraziamo tutti i rappresentanti delle istituzioni che in questi mesi ci hanno supportato in questo percorso. Il voto del Parlamento europeo ha abbracciato l’approccio scientifico e conferma il valore aggiunto che le TEA possono garantire per una produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. Auspichiamo ora che il dialogo tra gli Stati membri porti a risultati rapidi e positivi e che il Consiglio europeo possa confermare la posizione espressa dal Parlamento”, ha aggiunto Fossato.

“Dotarsi di sementi più resistenti alle malattie, allo stress idrico e con migliori contenuti nutrizionali è una necessità per il nostro settore, anche per tutelare i prodotti tipici del Made in Italy, ha continuato Fossato. Ora ci aspettiamo che anche i ricercatori italiani possano contribuire a questa rivoluzione e riprendere l’attività di sperimentazione in campo per garantire ai nostri agricoltori il supporto dell’innovazione. In questo senso, registriamo con soddisfazione la notizia che un team dell’Università di Milano, guidato dalla Professoressa Vittoria Brambilla, ha richiesto di testare una varietà di riso ottenuta mediante le TEA che è resistente a una malattia causata da un fungo” ha concluso Fossato.

