Agricoltori, Bergamini (Lega): Presentato emendamento esenzione Irpef, vittoria

Hanno vinto i nostri agricoltori che in questi giorni hanno giustamente fatto sentire tutta la loro voce e a cui fin da subito abbiamo garantito il nostro massimo sostegno. La Lega ha insistito per allargare in modo importante la platea delle aziende agricole che potranno usufruire dell’esenzione totale, fino a diecimila euro, e parziale, da diecimila ai quindicimila euro.

Risultato importante che ci motiva ad andare avanti nella difesa di un comparto fondamentale per il nostro Paese”.

Lo dichiara il deputato della Lega Davide Bergamini, capogruppo in commissione Agricoltura.