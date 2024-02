Fascination of Plants Day al Centro di Genomica e Bioinformatica Crea di Fiorenzuola d’Arda. Il 23 maggio

FIORENZUOLA D’ARDA (PIACENZA) – A tu per tu con la genetica: biodiversità, geni, TEA e campi coltivati.

Appuntamento al Fascination of Plants Day al Centro di Genomica e Bioinformatica di Fiorenzuola d’Arda, in programma il 23 maggio 2024 al Centro di Genomica e Bionformatica di Fiorenzuola d’Arda (Via S.Protaso 302).

“Nei semi che mettiamo nei campi ci sono tutti i geni che determineranno la crescita delle piante, la loro capacità di produrre nonostante il clima che cambia e di resistere a patogeni sempre più aggressivi” sottolinea il Crea.

“Vogliamo mostrarvi tutto questo accompagnandovi in un percorso didattico nei nostri laboratori e campi sperimentali per toccare con mano la biodiversità dei cereali e delle orticole, imparare come si studiano i geni e come attraverso le TEA si possano selezionare le piante per un’agricoltura sempre più sostenibile”.

Per info e prenotazioni (fino ad esaurimento posti disponibili): fascinationgb@gmail.com