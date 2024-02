COMO – Aermatica3D è distributore e produttore di droni e di sistemi integrati su droni. Le nostre soluzioni trovano applicazione in vari settori, tra cui l’industria, la sicurezza, la ricerca e soccorso, l’agricoltura e l’ambiente. Ci impegniamo a offrire soluzioni su misura, grazie alla nostra profonda conoscenza delle tecnologie e alla capacità di selezionare i droni, i sensori e i software più adatti per ogni esigenza.

Le nostre competenze ingegneristiche ci consentono di sviluppare soluzioni personalizzate per aziende, studi professionali e istituti di ricerca, con kit specifici per settori Enterprise ed Agriculture.

In Aermatica3D progettiamo e realizziamo le migliori soluzioni per diversi settori applicativi. Con un team di esperti qualificati, offriamo un servizio di ingegneria completo, dalla selezione dei droni, sensori e software alla progettazione di soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti.

Siamo distributori e System Integrator DJI Enterprise, DJI Enterprise Gold Partner, e distributore ufficiale DJI Agriculture, certificati come DJI Maintenance Center e DJI Academy. Siamo anche partner di CubePilot ed Elistair, aziende leader nei sistemi open source Pixhawk e nei droni tethered.

https://www.youtube.com/watch?v=dy0Q3y1zhes

Aermatica3D si distingue nella fornitura di avanzati sistemi di terminazione del volo (Flight Termination System), soluzioni progettate per garantire il massimo controllo e sicurezza nelle operazioni aeree. I terminatori di volo sviluppati da Aermatica3D contribuiscono a garantire il rispetto delle normative e la sicurezza delle operazioni, rendendo l’utilizzo dei droni ancora più affidabile e conforme agli standard più elevati.

Inoltre, le soluzioni di Aermatica3D sono oggi ampiamente utilizzate per distribuire efficacemente capsule, granulati, polveri e liquidi, oltre a insetti utili, permettendo così di effettuare trattamenti biologici su qualsiasi tipologia di campo coltivato.

La distribuzione di prodotti per agricoltura biologica con droni rappresenta una soluzione all’avanguardia e soprattutto capace di ridurre i costi di produzione, aumentare la produttività e garantire un prodotto sano e di alta qualità nel rispetto della natura. I droni in agricoltura sono anche impiegati per monitorare le colture effettuando rilievi multispettrali di prossimità e per fare trattamenti mirati tramite droni per la distribuzione aerea a bassa quota. Tramite l’utilizzo di trattamenti biologici con drone, senza distribuire prodotti chimici, è infatti possibile garantire il benessere delle coltivazioni contro la proliferazione incontrollata di parassiti e malattie, capaci di compromettere interi raccolti.

Inoltre la rapida ispezione dei campi permette di comprendere quali siano le reali condizioni e necessità delle coltivazioni evidenziando possibili problematiche prima che si manifestino sul campo. Il risultato è una massimizzazione della resa e della qualità del prodotto finale con un minor impatto ambientale derivante dal consumo di acqua, concimi e pesticidi.

https://youtu.be/Q6iQKbEQy_o

Aermatica3D è la scelta affidabile e versatile per realtà industriali, centri di ricerca, enti governativi e studi professionali alla ricerca di soluzioni drone personalizzate e innovative. La nostra indipendenza tecnologica ci consente di sviluppare progetti di ingegneria basati su droni, risolvendo problemi applicativi in modo innovativo.

CONTATTI

Aermatica3D srl

Via Tettamanti N°1, Colverde (CO)

WEB – www.aermatica.com

EMAIL – info@aermatica.com

TEL – +39.031 552070