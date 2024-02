Il futuro della castagna in un ciclo di incontri. Il 28 febbraio nuovo appuntamento a Bologna

BOLOGNA – Si tiene mercoledì 28 febbraio, dalle 16 alle 18, presso il Cubiculum Artistarum di Palazzo dell’Archiginnasio (Piazza Galvani 1, Bologna), la seconda conferenza del ciclo di “Incontri informativi e formativi sulla castanicoltura”, promossi dall’Accademia Nazionale di Agricoltura, nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Carisbo, per l’organizzazione di attività scientifiche e divulgative del “Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale” del Castagneto didattico-sperimentale di Granaglione.

L’incontro vedrà il Prof. Federico Magnani, Ordinario di Selvicoltura, Università di Bologna trattare il tema “Castagno da legno: produttività e linee guida per la gestione” e la Prof.ssa Livia Vittori Antisari, Ordinario di Pedologia, Università di Bologna, parlare de “I servizi ecosistemici dei suoli castanicoli”.

L’intenzione delle conferenze è quella di porre l’accento su come la castanicoltura possa essere un valido strumento di aiuto per l’ambiente e l’economia delle aree montane, al fine di affrontare l’abbandono di queste zone e combattere, con strumenti sostenibili, il dissesto idrogeologico che colpisce, in particolare, la dorsale appenninica nazionale. L’intera filiera castanicola sarà, dunque, analizzata approfonditamente prendendo in considerazione aspetti diversi come le patologie vegetali, le possibilità di sviluppo per i vivai, le ancora poco conosciute capacità produttive dei castagni e i numeri del mercato della castanicoltura in Italia e in Emilia-Romagna.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti ed è possibile seguirlo anche in diretta streaming collegandosi al link: https://meet.jit.si/SEMINARIO-CASTANICOLTURA

Informazioni sul ciclo di incontri informativi e formativi sulla castanicoltura (dal 28 febbraio al 14 marzo 2024).

Dove: Cubiculum Artistarum di Palazzo dell’Archiginnasio di Bologna, Piazza Galvani 1 – Bologna

Ora: dalle 16 alle 18

Mercoledì 14 febbraio 2024

Mal dell’inchiostro del castagno: il nuovo volto di una vecchia malattia

Prof. Sergio Murolo, Associato di Patologia Vegetale, Politecnico delle Marche

Caratterizzazione molecolare del germoplasma castanicolo e sviluppo di strumenti per la certificazione vivaistica

Prof. Luca Dondini, Associato di Arboricoltura Generale e Coltivazioni arboree, Università di Bologna

Mercoledì 28 febbraio 2024

Castagno da legno: produttività e linee guida per la gestione

Prof. Federico Magnani, Ordinario di Selvicoltura, Università di Bologna

I servizi ecosistemici dei suoli castanicoli

Prof.ssa Livia Vittori Antisari, Ordinario di Pedologia, Università di Bologna

Giovedì 14 marzo 2024

Orientamenti ed indirizzi per la gestione e la valorizzazione della castanicoltura emiliano-romagnola

Dott. Giovanni Pancaldi, Responsabile Tavolo Castanicolo, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Emilia-Romagna

Il mercato della castanicoltura in Italia e in Emilia-Romagna

Prof. Duccio Caccioni, Direttore Marketing & Qualità, CAAB spa – Centro Agro Alimentare di Bologna

