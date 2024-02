La filiera del Peperone di Senise IGP in un convegno in programma il 27 febbraio

SENISE (PZ) – L’evento si terrà martedì 27 febbraio alle 17.30 presso la sala consiliare del comune di Senise, promosso da ALSIA, Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, in collaborazione con il Consorzio di tutela dei Peperoni di Senise IGP.

Verrà presentato il consuntivo delle attività messe in campo nei tre anni del progetto Fitoconsult relativo al Servizio di consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, finanziato dalla Sottomisura 2.1 del PSR 2014-2020 della Regione Basilicata, con attenzione particolare alle criticità rilevate nella gestione agronomica, irrigua e fitosanitaria ed i progressi ottenuti nella promozione della sostenibilità ambientale”. In particolare si parlerà dell’insetto Drosophila suzukii, una nuova avversità per i peperoni nel Senisese, che colpisce la bacca in campo e durante la fase di essiccazione.

Sono previsti gli interventi di Enrico Fanelli – Presidente del Consorzio di tutela dei Peperoni di Senise, di Marcella Illiano, Pasquale D. Grieco, Arturo Caponero ed Emanuele Scalcione – ALSIA, di Donatella Battaglia, Vincenzo Trotta – SAFE Università degli Studi della Basilicata e di Vincenzo Candido – DiCEM Università degli Studi della Basilicata.

Ancora una volta Il prof. Aniello Crescenzi direttore dell’Alsia, che concluderà i lavori, pone l’attenzione su quanto sia stata utile e produttiva la collaborazione con i gruppi di produttori organizzati, durante gli ultimi tre anni e quanto ancora il lavoro in team potrà essere prezioso per la nuova programmazione europea in cui consulenza e divulgazione sono tra le azioni principali ed indispensabili.

