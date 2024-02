In Sicilia Regione stanzia 13 milioni di euro di contributo al Consorzio di Bonifica per migliorare la gestione idrica

PALERMO – Tredici milioni di euro a disposizione del Consorzio di bonifica 2 di Palermo per avviare la manutenzione straordinaria delle infrastrutture irrigue del comprensorio “Dagale-Renelli”, che comprende i territori dei Comuni di Poggioreale, nel Trapanese, e di Contessa Entellina e Monreale, in provincia di Palermo. Li ha stanziati il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L’intervento è necessario alla luce del deterioramento degli impianti.

«Il finanziamento del ministero – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – ci consentirà di proseguire il percorso intrapreso per risanare l’efficientamento idrico delle reti irrigue esistenti e migliorare la capacità di erogazione dei servizi per i nostri agricoltori. La qualità delle nostre infrastrutture è un elemento essenziale nella lotta agli sprechi, una sfida dirimente per la Sicilia, unica regione d’Europa in zona rossa per carenza di acqua».

