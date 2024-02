Riforma IG. Centinaio, Nuove regole IG successo del sistema-Italia

ROMA – “Le nuove regole approvate dal Parlamento europeo a tutela delle Indicazioni Geografiche rappresentano un successo del sistema-Italia. Grazie all’efficace collaborazione tra produttori e Istituzioni e a un impegno della politica trasversale agli schieramenti, i partner europei hanno riconosciuto la nostra leadership in materia e condiviso le nostre posizioni, arrivando così a norme più efficaci a protezione delle nostre eccellenze agroalimentari. È il metodo che ho sempre sostenuto e che ci ha portato finora i risultati migliori”.

Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega.

“Alimenti, vini e prodotti alcolici riconosciuti come IG saranno più tutelati dalle imitazioni nei mercati internazionali e on line, i produttori potranno difendere meglio il loro lavoro e ricevere compensi più equi, mentre vengono abbattuti tempi e procedure burocratiche per le registrazioni. Sono risposte importanti, che dimostrano come l’Unione Europea possa fare tanto per gli agricoltori, in termini di protezione e promozione dei prodotti e di sostegno alla sostenibilità ambientale ed economica. Questa è la strada che Bruxelles deve imboccare con più decisione, abbandonando le miopi scelte ideologiche che hanno portato negli ultimi anni a scelte disastrose per il settore agroalimentare”, conclude Centinaio.

