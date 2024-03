A Cortona (Ar) dal 9 all’11 marzo la festa del buonvivere con Chianina & Syrah

CORTONA (AR) – La città di Cortona è pronta ad accogliere la Settima edizione di «Chianina & Syrah», il festival del buon vivere torna dal 09 all’11 marzo. Una due giorni di appuntamenti culinari, meeting, incontri culturali, musica, masterclass, dimostrazioni di cucina, presentazione di attività artigianali legate all’enogastronomia, cene di gala con la partecipazione di grandi nomi della cucina italiana.

L’evento, ideato e organizzato da Terretrusche Events, voluto e sostenuto dal

Comune di Cortona con la collaborazione di Cortona Sviluppo, rinnova il sodalizio e

la partnership con il Consorzio Vini di Cortona ed ha come obiettivo quello di

presentare il «buon vivere» in Toscana, in una città come Cortona, già sede di tanti

eventi di successo legati all’enogastronomia.

I numeri di Chianina e Syrah 2024 sono già una garanzia: oltre 40 cantine, 50 chef di

cui oltre 10 stellati , pastry chef, artigiani, sommelier, maestri gelatieri, giornalisti di

importanti testate e tv nazionali, ospiti speciali come Fausto Arrighi ex direttore

Guida Michelin, Annamaria Farina, Francesca Mortaro, La Nazionale italiana

Macellai, Produttori di Champagne.

«Sarà un Festival dedicato al bello e al buono nella nostra terra: Toscana terra di cultura,

la Valdichiana terra di Chianina, Cortona terra di Syrah” – dichiara Vittorio Camorri

di Terretrusche Events ideatore e organizzatore dell’evento – una celebrazione per

chiunque creda nella bellezza di questo animale, nella qualità di questo vino e in quella

radicata cultura contadina di cui è tanto ricco il nostro territorio. Sarà ancora una volta

un incontro tra i migliori produttori, chef e appassionati di enogastronomia e Cortona

sarà il centro dell’alta cucina italiana e mai come adesso un luogo di valorizzazione

delle produzioni agricole e dell’allevamento per dare voce ai nostri agricoltori e

allevatori attraverso la valorizzazione e la promozione delle eccellenze del nostro

territorio.

Il festival vuol rendere questo evento motore di innovazione e mezzo di attrazione verso

il mondo del vino nazionale ed internazionale con una kermesse che partirà con un

simposio dal tema attuale «Simposio internazionale “Cortona Città d’arte e di Syrah”

2024 Acqua e Suolo, strategie di salvaguardia per la migliore espressione del Syrah.

Il programma completo sul portale www.chianinasyrah.it

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it