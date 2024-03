DOP IGP: aperti i bandi per l’accesso ai 25 milioni del DM promozione

ROMA – Presentato oggi durante il tavolo di lavoro tra Origin Italia e Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il “DM Promozione” che assegna alle filiere DOP IGP risorse pari a 25 milioni di euro per promozione nazionale e internazionale e misure di sostenibilità.

Una misura fortemente voluta da Origin Italia e ottenuta grazie all’impegno del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida che concretizza il percorso iniziato con il D.M. 5 settembre 2023 relativo al “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”.

Il provvedimento, presentato oggi dal Ministro con i dettagli operativi contenuti nel Decreto Direttoriale, ha tra i principali obiettivi quelli di sostenere e incrementare la commercializzazione dei prodotti DOP IGP, sviluppare azioni di informazione e divulgazione su origine e caratteristiche distintive dei prodotti, sostenere azioni loro sviluppo, incrementare la rappresentatività dei Consorzi di tutela e applicazione dei risultati della ricerca per implementare miglioramenti sotto il profilo della sostenibilità. Potranno beneficiare delle risorse i singoli Consorzi di tutela o le Associazioni temporanee tra più consorzi riconosciuti dal MASAF che presenteranno domanda entro il prossimo 15 maggio.

Potranno beneficiare delle risorse i singoli Consorzi di tutela o le Associazioni temporanee tra più consorzi. Tra le attività ammesse al contributo vi saranno campagne di informazione, comunicazione e pubblicità, la partecipazione a fiere, l’attività di divulgazione e formazione per operatori della distribuzione e della ristorazione. Saranno inoltre finanziabili anche i costi di sviluppo volti alla modifica dei disciplinari di produzione che determinino miglioramenti sotto il profilo della sostenibilità.

“Crediamo che il sistema nazionale delle IG debba accogliere con grande favore questo nuovo provvedimento – commenta Cesare Mazzetti, Presidente della Fondazione Qualivita – destinato ad amplificare gli effetti positivi della recente Riforma Europea. Per la prima volta i Consorzi di Tutela vengono dotati di un supporto economico di notevole entità, da impiegare nella creazione di nuovi mercati per le imprese, nonché nella ricerca di una sempre maggiore sostenibilità delle proprie produzioni, per la tutela dell’ambiente e dei consumatori. Un plauso al Ministro Lollobrigida e a Origin Italia che hanno saputo cogliere le necessità di base del sistema e sostenerle concretamente, nella direzione del rafforzamento della qualità italiana”.

Soddisfazione anche per Origin Italia. “Raccogliamo oggi il risultato dell’azione di Origin Italia che nel post Covid aveva richiesto al Ministero misure speciali per sostenere il rilancio dei Consorzi di tutela, sollecitando su questo il Ministro di allora Stefano Patuanelli e di seguito l’attuale Ministro Francesco Lollobrigida, che ringraziamo per il loro impegno» ha commentato il Presidente di Origin Italia, Cesare Baldrighi, “con il decreto oggi possiamo dire di avere fortemente contribuito a rafforzare il ruolo dei Consorzi di tutela, sia quelli più grandi sia quelli in fase di “start-up”, in quanto questa misura è concepita per sviluppare nuovi mercati, ma anche per consolidare la crescita delle nuove Indicazioni Geografiche che non hanno ancor iniziato il loro percorso di espansione”

