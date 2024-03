A Torino 15mila agromeccanici da tutta Italia. Cai Agromec in assemblea dal 15 al 16 marzo

TORINO – E’ tutto pronto alla Palazzina di caccia di Stupinigi (Torino) per ospitare la 78esima edizione dell’assemblea di Cai Agromec, l’appuntamento annuale principale dell’organizzazione, rappresentativa di oltre 15.000 agromeccanici di tutta la Penisola. L’iniziativa è organizzata dalla stessa Cai Agromec con il supporto della struttura di Cai Agromec Piemonte.

Come da tradizione, anche in questa occasione l’appuntamento sarà suddiviso in due sessioni: venerdì 15 marzo, a partire dalle 15, si svolgerà la sessione privata dell’assemblea. Sabato 16 marzo invece, dalle 10 alle 13, avrà luogo la sessione pubblica.

La 78esima edizione dell’assemblea nazionale si preannuncia particolarmente importante anche perché si procederà al rinnovo dei vertici dell’organizzazione.

«L’assemblea annuale – commenta Gianni Dalla Bernardina, presidente di Cai Agromec – è un momento fondamentale di confronto per il nostro settore e il fatto di potere tagliare il traguardo delle 78 edizioni dimostra in primo luogo la vitalità e il dinamismo del comparto agromeccanico». Ancora Dalla Bernardina poi aggiunge: «Sono molteplici le sfide che abbiamo affrontato negli ultimi anni e che stiamo ancora portando avanti, a partire dal riconoscimento del ruolo centrale degli agromeccanici nell’agricoltura e dalla costruzione di un Albo nazionale. Sotto questo aspetto abbiamo già raggiunto importanti obiettivi, ma l’agenda rimane ancora fitta di impegni per arrivare a tagliare i traguardi finali. L’assemblea nazionale offrirà certamente l’opportunità per ragionare su questi temi, così come su altre azioni da intraprendere».

Gianluca Ravizza, vicepresidente vicario di Cai Agromec, aggiunge: «Per noi agromeccanici piemontesi è un onore potere ospitare la due giorni di lavori assembleari in una cornice così prestigiosa come la Palazzina di caccia di Stupinigi. Peraltro, l’assemblea nazionale di Cai Agromec arriva in un momento molto importante, visto il recentissimo riconoscimento, da parte della Regione Piemonte, dell’importanza della nostra categoria».

Alla 78esima edizione dell’assemblea nazionale di Cai Agromec è prevista anche un’importante e qualificata partecipazione istituzionale ed imprenditoriale.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it