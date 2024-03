Giornata del paesaggio, Centinaio: Grazie ad agricoltori che lo custodiscono

ROMA – “Nella Giornata Nazionale del Paesaggio, voglio ringraziare e garantire il mio sostegno a chi ogni giorno lavora per proteggere il nostro territorio e valorizzarlo al meglio.

Mi riferisco in particolare ai nostri agricoltori, che proprio per questo motivo abbiamo voluto promuovere per legge come ‘custodi dell’ambiente e del territorio’. Se il nostro Paese è conosciuto e ammirato in tutto il mondo per il suo straordinario patrimonio paesaggistico, è anche grazie a loro”.

Lo scrive in una nota il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega.

