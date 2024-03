Cervim, ufficializzato il presidente Abbrescia e nominato nuovo CdA

AOSTA – Nicola Abbrescia, è ufficialmente il nuovo presidente del Cervim.

Il neo presidente Abbrescia – sommelier valdostano, classe 1961 – che succede a Stefano Celi, è stato ratificato dall’Assemblea dei Soci del Cervim, che si è riunita a Milano, alla sede Ersaf Regione Lombardia, ieri 13 marzo.

“Grato e onorato per la fiducia nei miei confronti per la nomina da parte dell’amministrazione della Regione Valle d’Aosta – sottolinea il presidente Cervim Abbrescia -. La priorità è proseguire l’attività del Cervim nel segno della continuità, con ciò che di importante è stato fatto nella precedente consiliatura per la tutela e promozione della viticoltura eroica e dei vini estremi”.



L’Assemblea dei Soci del Cervim, ha quindi nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica per il prossimo triennio 2024-2027 e che sarà composto, oltre che dal presidente Abbrescia, nominato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta; dai membri: Roberto Gaudio, per la Regione Autonoma VDA; Sara Patat, Regione Autonoma VDA; Mauro Fabrizio Fasano, per ERSAF Lombardia; José Tome’ Roca, per la Députacion de Lugo; Stefano Celi, rappresentante soci cat. B e C; Alberto Zannol, Regione Veneto; Patricia Picard, Région Auvergne Rhône-Alpes ; Alba Balcells I Barril, General de l’Institut Català de la Vinya i del Vi – INCAVI; Manuel Capote Perez, ICCA Canarias. Revisore dei Conti è Paolo D’Aquino.

