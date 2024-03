Il futuro è oggi. Rijk Zwaan Italia: innovazione e sulla digitalizzazione del settore agro-alimentare

FIRENZE – Rijk Zwaan Italia, la sussidiaria italiana della nota azienda sementiera olandese, ha recentemente organizzato la sua annuale convention denominata “Sharing Days” presso il prestigioso Grand Hotel Baglioni a Firenze, dove tutto il team si è riunito per una due giorni dedicata a momenti strategici di incontro.

Il tema centrale è stato “Il futuro è oggi”, con focus sull’innovazione e sulla digitalizzazione.

All’interno di questo appuntamento, Rijk Zwaan Italia ha coinvolto clienti e partner della filiera ortofrutticola quali commercianti, produttori e vivaisti per condividere le loro esperienze e prospettive sul futuro del comparto.

Tra gli ospiti Marco Stoppa – Coordinatore Operativo Orogel, leader nel settore degli

ortaggi surgelati in Italia; Alessio Orlandi – Direttore Vendite Italia Peviani, società

specializzata nella produzione, importazione ed esportazione di frutta e verdura fresca,

Luigi Cecere – Direttore Generale Vivai Cecere, leader nella produzione di piante

orticole, Vincenzo Lapietra – Titolare Azienda Agricola Fratelli Lapietra, realtà

innovativa nel settore ortofrutticolo fresco e Gianfranco Fornari – Direttore Operativo

Agribologna, cooperativa per la valorizzazione delle produzioni di ortofrutta dei soci.

Durante l’evento i partecipanti hanno esplorato tematiche quali l’innovazione dei processi di lavorazione e commercializzazione, la redditività, la concentrazione dell’offerta, la delocalizzazione della produzione e la riconoscibilità dei prodotti.

Attraverso contributi video hanno partecipato anche rappresentanti di altre aziende partner di Rijk Zwaan Italia tra cui Santo Bellina di O.P. La Maggiolina, Giuseppe De Filippo di Futuragri, Giuseppe Battagliola di Kilometro Verde Vertical Farms e Davide D’Ignoto di Fri-El Green House.

Il dibattito ha evidenziato l’importanza di essere sempre proiettati verso il futuro nelle

scelte quotidiane, adottando soluzioni e tecnologie innovative. Scelte che guidano il

cambiamento attuale del settore, preparandolo ad affrontare le sfide che verranno in

maniera sempre più mirata.

In aggiunta, è emerso come la digitalizzazione sia un fattore chiave per l’intera filiera ortofrutticola.

I partecipanti hanno apprezzato questo momento d’incontro con l’auspicio che ci possano essere ulteriori occasioni per rafforzare le relazioni con Rijk Zwaan Italia e potersi aggiornare reciprocamente sui bisogni e tendenze del mercato.

Rijk Zwaan Italia ringrazia gli intervenuti per la preziosa collaborazione fornita e

conferma il suo costante impegno nel promuovere una collaborazione proficua con

tutti gli attori della filiera, sottolineando l’importanza dell’ascolto e dell’attenzione

verso gli spunti e le esigenze dei propri partner.

Rijk Zwaan Italia è la sussidiaria commerciale italiana dell’omonima azienda olandese che si occupa di ricerca, produzione e commercializzazione di sementi da orto per i professionisti del settore L’azienda a carattere familiare, con più di 3.900 dipendenti in oltre 30 paesi, è tra le prime quattro società sementiere del mondo.

