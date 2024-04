Copyr supera i 37 milioni di euro di vendite nel 2023 e cresce a doppia cifra

MILANO – Copyr, nota come Compagnia del Piretro, ha superato con successo gli obiettivi stabiliti nel Piano Strategico 2018-2023.

Il piano, denominato “Ritornare alle Origini”, ha sviluppato una solida base intorno a quattro pilastri fondamentali: competere con il marchio Copyr quale “leader e sinonimo di qualità” in mercati di nicchia, potenziare la multicanalità, sfruttare il know-how e l’expertise della Compagnia per favorire la diversificazione, sviluppare un modello misto con le vendite a marca o industriali, il tutto sotto la guida di un team dirigente rinnovato.

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti e i risultati ottenuti sono tangibili: nel 2018 l’azienda aveva un fatturato di circa 20 milioni di euro e, cinque anni dopo, ha raggiunto i 35 milioni di euro, registrando un aumento complessivo del 75%, con una crescita annuale del 15%. Anche l’EBITDA ha seguito un trend positivo, allineandosi con i parametri stabiliti nel Piano Strategico.

Le proiezioni di vendite per il 2024 ambiscono a raggiungere i 40 milioni di euro, con un piano di crescita organica ulteriormente ambizioso per i prossimi quattro anni. La robusta situazione finanziaria, priva di debiti, consente all’azienda e al gruppo Zelnova Zeltia di esplorare opportunità di acquisizione per consolidare ulteriormente questa crescita diversificata.

L’azienda, attenta alle nuove sfide del mondo del lavoro, ha integrato con successo lo smart working, promuovendo un ambiente di lavoro flessibile e moderno.

DNA innovativo e sostenibile

Copyr, con oltre 60 anni di storia, si impegna da sempre nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni di derivazione naturale per garantire un futuro sostenibile e libero dagli insetti dannosi. Fornisce formulazioni innovative e sicure per la difesa degli ambienti civili, industriali, rurali e le colture agrarie, utilizzando prevalentemente il Piretro, un insetticida naturale.

L’azienda ha destinato oltre 3 milioni di euro nei prossimi due anni per la registrazione biocida di nuovi formulati, alcuni dei quali, come l’Only Py Microcaps, saranno presentati alla fiera interanzionale di Pestmed, dimostrando l’impegno costante verso soluzioni “green” per il mercato del Pest control e dell’Igiene ambientale.

L’AZIENDA

Copyr, acronimo di Compagnia del Piretro, dal 1961 è sinonimo di Piretro in Italia e in Europa e sviluppa soluzioni di derivazione naturale, efficaci, con un elevato profilo di sicurezza per i diversi mercati in cui opera: Pest Control, Ho.re.ca., Agricoltura, Home&Garden e Industria.

Presente in oltre 20 paesi europei, direttamente o attraverso partner commerciali, dal 2006 è parte del gruppo Zelnova Zeltia.

Dal 2018, l’azienda si è distinta per un tasso di crescita organica a doppia cifra per il sesto anno consecutivo. Il volume d’affari nel 2023 ha superato i 37 milioni di euro, e un nuovo piano di sviluppo strategico 2023-2028 proiettato a 50 milioni di fatturato.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it