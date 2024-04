Il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP al Salon International de l’Agrume a Mentone

MENTONE – Il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP è presente, con il presidente Gerardo Diana e la fattiva presenza del collaboratore Salvatore Milluzzo, alla prima edizione del Salon International de l’Agrume a Mentone in Francia in programma venerdì 5 e sabato 6 aprile nella cittadina della Costa Azzurra.

Al Salone, oltre al limone IGP di Mentone ci saranno altri agrumi del Mediterraneo, con 40 espositori, 14 workshop, 6 incontri tematici e 6 cooking show con i migliori chef francesi e internazionali.

“Siamo felici di essere stati selezionati tra le varietà rappresentative dei sapori autentici e solari del Mediterraneo”, afferma il presidente Diana.

“Il salone è un’occasione importante per farci conoscere di più oltralpe e fare sistema con altri consorzi Dop e Igp europei, spina dorsale dell’agrumicoltura di qualità.”, aggiunge.

“Siamo molto fieri di aver potuto invitare oggi tutti gli organismi europei che fanno parte della filiera agrumicola per conoscerci e mettere in comune il nostro Savoir-faire intorno all’agrumicoltura europea e ringraziamo le persone che sono venute da tutta Europa per onorarci durante questo primo salone internazionale dell’agrume”, così Luisa Delpiano Inversi, segretaria dell’associazione che si occupa della promozione del Limone di Mentone IGP.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it