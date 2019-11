Riccardo Deserti, direttore del Consorzio del Parmigiano Reggiano a Siena per Agrifood Next ai microfoni di agricultura.it. “Al momento – ha detto Deserti – non si può fare un bilancio dei danni concreti, i danni saranno di prospettiva se i dazi non riusciranno ad esser eliminati in tempi brevi, entro la primavera del 2020”. Inoltre si è parlato di innovazione, tutela e promozione del Parmigiano Reggiano, la prima denomanazione in termini di valore.