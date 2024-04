Il Portogallo dice si al Nutriscore. Ciocca (Lega), un attentato congiunto al made in Italy

BRUXELLES – “Il Nutriscore è il sistema di etichettatura a semaforo che, fingendo di tutelare i consumatori, nella realtà punta a danneggiare i prodotti italiani, noti per la loro qualità e tradizione.

Il Made in Italy rappresenta un’eccellenza nel settore agroalimentare, basato su ingredienti di alta qualità e processi produttivi controllati. L’etichetta Nutriscore crea confusione tra i consumatori e danneggia i nostri prodotti. L’Europa deve fermare questa folle etichettatura e promuovere soluzioni che proteggano e valorizzino la produzione agroalimentare italiana, come ad esempio l’etichettatura a batteria”. Lo ha dichiarato in una nota stampa l’europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, membro della Commissione Agricoltura al Parlamento europeo, in risposta all’adozione del sistema Nutriscore da parte del Portogallo, schierandosi a difesa del Made in Italy e del comparto agroalimentare italiano.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it