Vinitaly 2024: tutte le info su piano della mobilità, trasporti e parcheggi

VERONA – La 56esima edizione di Vinitaly è alle porte. Il più importante salone dedicato al mondo del vino e dei distillati torna a Verona dal 14 al 17 aprile 2024, con oltre 90mila operatori attesi da 140 nazioni.

Agli incontri business in fiera si aggiungono appuntamenti come la preview di OperaWine, il 13 aprile alle Gallerie mercatali, e la Conferenza internazionale sul vino di Oiv, con delegazioni istituzionali da 30 paesi, nella stessa giornata. Dal 12 al 15 aprile è anche in programma Vinitaly and the City, il fuorisalone pensato per i wine lover che coinvolge il centro storico della città.

Per gestire al meglio tutti gli arrivi e gli eventi, Veronafiere rafforza in queste giornate la collaborazione con il sistema cittadino. A supporto di Vinitaly, infatti, viene attivato un articolato piano di gestione della mobilità sviluppato grazie al coordinamento con Comune di Verona, ufficio Mobilità e Traffico, Polizia locale, Forze dell’Ordine, Autostrada Brescia-Padova, Autobrennero, ATV e Unione Radiotaxi Verona.

Di seguito alcune note utili su viabilità, trasporti e parcheggi. Le stesse informazioni con mappe, piantine esplicative e percorsi dettagliati sono disponibili nell’area visitatori del sito della manifestazione https://www.vinitaly.com/verona/viabilita-e-parcheggi/.

