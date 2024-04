Lunedì 15 aprile a Bologna l’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Accademia Nazionale di Agricoltura

BOLOGNA – Si tiene lunedì 15 aprile, dalle ore 10.30 alle 13.00, presso la Sala dello Stabat Mater di Palazzo dell’Archiginnasio di Bologna (Piazza Galvani 1, Bologna), la cerimonia d’inaugurazione del 217° Anno Accademico dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.

La cerimonia sarà aperta dalla Relazione del Prof. Giorgio Cantelli Forti, Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura e, a seguire, la Prolusione del Prof. Angelo Frascarelli, Università degli Studi di Perugia, dal titolo “Politiche europee, approvvigionamenti agricoli e prezzi di mercato”, inaugurerà il 217° Anno Accademico.

Successivamente il Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo, Comandante Operativo di Vertice Interforze e Commissario straordinario per la ricostruzione straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche sarà insignito del titolo di Accademico Onorario, con la consegna della medaglia accademica e della pergamena celebrativa, e firmerà l’accordo tra l’Accademia Nazionale di Agricoltura e il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna-Toscana e Marche per una collaborazione istituzionale tecnico-scientifica per attività volte alla verifica dell’efficacia dei Piani speciali per la ricostruzione. Al termine il Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo terrà un intervento sullo stato dell’arte della ricostruzione post alluvione.

La cerimonia proseguirà con la consegna della quinta edizione del “Premio Filippo Re”, organizzato in collaborazione tra Accademia Nazionale di Agricoltura e Image Line, dedicato a studi agronomici innovativi nel campo della sostenibilità ambientale di ricercatori under 40, e della seconda edizione del “Premio Nazionale Giuseppe Loizzo”, organizzato in collaborazione tra Accademia Nazionale di Agricoltura e la famiglia Loizzo, per tesi di laurea nel campo della ricerca e divulgazione della cerealicoltura.

L’inaugurazione del 217° Anno Accademico proseguirà con la consegna dei diplomi ai nuovi Accademici Ordinari e Accademici Corrispondenti e terminerà con la consegna del diploma di “socio sostenitore”.

Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo: E’ stato Comandante delle Forze NATO in Kosovo (2014-2015) e dal 2016 al 2018 Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Comandante operativo di Vertice Interforze dal 2021 ha svolto, dal 1° marzo 2021 al 31 marzo 2022, l’incarico di Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Oggi ricopre anche il ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione sul territorio delle Regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Prof. Angelo Frascarelli: Professore associato presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia in cui insegna “Economia e Politica Agraria” e “Politica Agroalimentare” è direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale dal 2003 e componente del Consiglio di amministrazione dell’Inea (Istituto Nazionale di Economia Agraria). Autore di numerose pubblicazioni e convegni su obiettivi e strumenti della politica agricola comunitaria, economia dei mercati agricoli, agroenergie, multifunzionalità dell’agricoltura e produzioni agroalimentari tipiche.

