BOLOGNA – Nufarm aiuta i propri clienti a sviluppare un futuro migliore. È un’azienda dell’Agrobusiness attiva nella protezione delle piante e nello sviluppo di sementi innovative, nata in Nuova Zelanda oltre 100 anni fa.

Oggi la sede principale si trova in Australia operando in più di 100 paesi nel mondo, con stabilimenti di produzione efficientemente collegati a livello globale. La ricerca comprende formulazioni innovative che possano differenziarsi sul mercato, di cui Nufarm può vantare diversi brevetti, pensati per migliorare efficacia ed efficienza dei prodotti.

La realtà italiana è caratterizzata da grande agilità e reattività. L’obbiettivo finale è di aiutare l’agricoltore a risolvere i problemi quotidiani e le nuove avversità con soluzioni affidabili e nel rispetto dell’ambiente. Con oltre 200 registrazioni attive in Italia, l’impegno di Nufarm è focalizzato sulla messa a disposizione di soluzioni adeguate alla varietà delle colture e delle problematiche presenti in Italia. l prodotti Nufarm sono distribuiti da numerose aziende agrochimiche a carattere nazionale fra cui Sumitomo Chemical

Tra le soluzioni offerte un’ampia gamma di prodotti contraddistinti da registrazioni e formulazioni originali, tra cui possiamo ricordarne qualcuno:

ERBICIDI: KYLEO®, WEEDMASTER® PRO, FUSILADE® MAX, ALGOR PLATIN, KIDEKA®, MAKURI MAX , U46® COMBI DUO, U46® D FLUID, U46® M CLASS, U46® ULTRA, SIAGRAN®

FUNGICIDI: NANDO® MAXI, JOUST®, AZBANY®, MYSTIC® 25WG, CUPROXAT®, TRI BASE®, CHAMP®

INSETTICIDI: KESTREL®, KAIMO® SORBIE, SIMPELL®

FITOREGOLATORI: CORASIL®, AMID THIN®, TRIMAXX®, GIBEREX

® Marchio registrato

CONTATTI

NUFARM ITALIA

Via Guelfa, 5 – 40138 – Bologna (BO)

TEL: +39 051 0394022 (commerciale)

WEB: https://nufarm.com/it/

MAIL: nufarmitalia@nufarm.com