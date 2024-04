BF Spa vola nel 2023: 1.387 milioni di euro in valore (+41% rispetto al 2022), l’EBITDA supera i 75 mil di euro

MILANO – Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. ha approvato in data odierna il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 che saranno resi disponibili nei termini di legge presso la sede della Società in Jolanda di Savoia, nel sito della Società.

L’area di consolidamento al 31 dicembre 2023 non ha subito variazioni rispetto alla relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2022 per quanto concerne le società incluse nell’area, mentre diversi sono i periodi di inclusione.

Il valore della produzione ammonta a Euro 1.387 milioni, in crescita rispetto a Euro 1.120 milioni rilevati nel 2022 e sostanzialmente in linea con il dato stimato per il 2023 (che prevedeva un valore della produzione superiore a Euro 1.400 milioni).

La crescita registrata, imputabile, oltre che al diverso periodo di inclusione nell’area di consolidamento delle società consolidate, agli effetti di integrazione con le società partecipate, sconta un generale andamento deflattivo.

L’EBITDA ammonta ad Euro 75 milioni, in aumento rispetto ad Euro 57 milioni del 2022, per effetto principalmente del diverso periodo di inclusione nell’area di consolidamento delle società consolidate, e superiore al dato stimato per il 2023 (pari a circa Euro 70 milioni).

Il settore agroindustriale, che comprende la divisione agricola e la divisione industriale, ha registrato rispetto al 2022 una crescita del valore della produzione (+41%, pari ad Euro 168,6 milioni nel 2023 rispetto ad Euro 119,4 milioni nel 2022), per effetto del consolidamento per 12 mesi delle controllate BIA S.p.A. e Pastificio Fabianelli S.r.l., e una diminuzione della marginalità (EBITDA pari a Euro 19 milioni nel 2023 rispetto a Euro 25 milioni nel 2022) conseguente all’andamento deflattivo che ha inciso sui prezzi di vendita. I risultati del 2023 sono stati, inoltre, influenzati da operazioni di valorizzazione a fair value delle partecipazioni detenute in Agri-Holding S.p.A. e La Pioppa s.r.l. Società Agricola per circa complessivi Euro 17 milioni (nel 2022 l’EBITDA era stato influenzato dalla plusvalenza derivante dalla cessione della partecipata IBF Servizi S.p.A. per circa Euro 18 milioni).

Il settore sementiero rileva un incremento del valore della produzione (+102%, pari ad Euro 103 milioni nel 2023 rispetto ad Euro 51 milioni nel 2022) e un miglioramento della marginalità (EBITDA pari a Euro 7,8 milioni nel 2023 rispetto a Euro 3,1 milioni nel 2022) per effetto dell’integrazione del ramo d’azienda conferito da Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (“CAI”) con efficacia dal 1° febbraio 2023.

Il settore CAI (che comprende CAI e le sue controllate), in un generale contesto deflattivo dei prezzi agricoli, registra un incremento del valore della produzione (+22% pari ad Euro 1.192 milioni nel 2023 rispetto ad Euro 976 milioni nel 2022) e una marginalità in crescita (EBITDA pari a Euro 45,4 milioni nel 2023 rispetto a Euro 31,6 milioni nel 2022), in conseguenza della presenza per 12 mesi nel 2023 del ramo d’azienda conferito da Consorzio Agrario Nordest Società Cooperativa in CAI con efficacia dal 1° settembre 2022.

L’EBIT si attesta a Euro 30 milioni, rispetto a Euro 20 milioni del 2022, dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni per Euro 41,8 milioni, contro Euro 33,4 milioni del 2022, principalmente per effetto dell’entrata in funzione dei nuovi investimenti.

Il risultato della gestione finanziaria del 2023, negativo per Euro 25,1 milioni (nel 2022 era negativo per Euro 6,6 milioni) risente del generale incremento dei tassi di interesse e della presenza per 12 mesi nel 2023 del ramo d’azienda conferito da Consorzio Agrario Nordest Società Cooperativa in CAI, e determina un risultato ante imposte positivo pari a Euro 4,8 milioni contro un risultato ante imposte positivo del 2022 pari a Euro 13,6 milioni e un risultato netto positivo pari a Euro 4,2 milioni contro un risultato netto di Euro 9,3 milioni del 2022.

L’indebitamento finanziario netto si attesta al 31 dicembre 2023 a Euro 8 milioni e comprende Euro 62,1 milioni riferibili alla contabilizzazione dei contratti di locazione, prevalentemente immobiliari, secondo il principio contabile IFRS 16, rispetto a Euro 180 milioni rilevati al 31 dicembre 2022. La variazione è imputabile prevalentemente agli effetti dell’operazione di aumento di capitale sociale realizzata da BF nel 2023 il cui impatto finanziario è stato pari a Euro 299 milioni, al lordo dei costi connessi alla stessa operazione.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it